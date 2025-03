El próximo miércoles hinchadas de todo el país apoyarán a jubilados

Desde que un jubilado hincha de Chacarita sufrió golpes y gases durante una de las protestas contra el ajuste de Javier Milei, la sociedad comenzó a despertar ante la pasividad frente a la represión de los adultos mayores. La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad el pasado miércoles provocó una reacción masiva que ahora toma una nueva forma: las hinchadas del fútbol argentino.

La represión de los jubilados

Cada miércoles, desde fines de agosto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despliega un operativo para frenar las manifestaciones de los jubilados. Los golpes, gases y abusos de la fuerza han sido una constante, con una situación dramática que llegó a una fractura de muñeca a un jubilado de 75 años, identificado como Carlos, hincha de Chacarita. Ese episodio de violencia fue el punto de quiebre que reactivó la conciencia social frente al ajuste que perjudica a los adultos mayores.

Crece la convocatoria

En respuesta a esta situación, el próximo miércoles las hinchadas de diversos equipos se unieron a la protesta en defensa de los jubilados. De Chacarita a Boca, y de River a Lanús, los hinchas no solo se suman como testigos, sino que llevan consigo las consignas de lucha por un sector vulnerado por el ajuste. "¡Nadie se atreva a tocar a mi vieja!" o "Todos seremos jubilados" son algunas de las frases que se ven en las convocatorias que circulan entre las agrupaciones y peñas de clubes de todas las categorías del fútbol argentino.

El fútbol y la memoria histórica

La consigna de "defender a los jubilados" remite a una lucha histórica en Argentina. En los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, los jubilados también se vieron perjudicados por políticas de ajuste. Una de las frases más recordadas de Diego Maradona en esa época — "tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados" — resuena hoy como lema de esta movilización, mientras los hinchas se sienten interpelados por una situación que afecta directamente a los sectores más vulnerables.

La unión de hinchas y jubilados

El miércoles próximo a las 17 horas, el Congreso se transformará en un escenario de unidad entre hinchas y jubilados. Con el apoyo de una veintena de clubes, tanto de la Capital como del Conurbano, los manifestantes se reunirán para hacer escuchar su reclamo. Desde la estación de tren de cada localidad, las hinchadas se movilizarán con la consigna de "defender" a los jubilados, no solo de los ajustes a sus haberes, sino también de la represión policial que ha marcado estas protestas.

¿Qué está en juego para los jubilados?

Los jubilados en Argentina han visto una pérdida alarmante en su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei. En solo 14 meses de gobierno, los sectores más vulnerables han perdido cinco jubilaciones mínimas, afectando gravemente su capacidad de subsistencia. Este ajuste ha generado una movilización que no solo involucra a los trabajadores activos, sino también a aquellos que se sienten directamente atacados por el modelo económico del gobierno.

Los relatos de los jubilados

Carlos, el hincha de Chacarita que sufrió la represión el pasado miércoles, comentó en una entrevista cómo esta situación ha afectado su vida. A sus 75 años, a pesar de no cobrar la mínima, perdió los medicamentos que tomaba debido a la burocracia del PAMI, y asegura que la situación actual de los jubilados es “tremenda”. “Si no vengo a luchar me siento mal, me deprimo”, expresó, destacando el dolor que sienten miles de jubilados que, como él, trabajaron durante décadas para ganar una pensión que hoy apenas les alcanza.

La convocatoria ha ido creciendo de manera orgánica. Equipos de todo el país se han sumado a la protesta, con hinchas que verán en este acto una causa que va más allá del fútbol. Las redes sociales y los volantes de convocatoria, que utilizan imágenes de figuras populares como Diego Maradona o la emblemática Norma Plá, han sido claves para amplificar el mensaje.