Esta variante mostró una capacidad de transmisión superior a la de otras cepas estacionales.

Tras la confirmación de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación difundió una serie de recomendaciones oficiales para reforzar la prevención y la consulta temprana ante síntomas respiratorios, en un contexto en el que la vigilancia epidemiológica se mantiene dentro de los parámetros esperados para la época del año.

La detección fue confirmada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, que precisó que los casos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos sin complicaciones clínicas.

La identificación de los contagios se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, con confirmación posterior del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante secuenciación genómica.

Ese análisis permitió clasificar los virus dentro del subclado K, una variante del virus de la influenza A(H3N2) que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, aunque sin evidencia de mayor gravedad clínica respecto de cepas detectadas en temporadas anteriores.

Desde ANLIS Malbrán subrayaron que el monitoreo de virus respiratorios continúa activo en las 24 jurisdicciones del país, en articulación con la Dirección de Epidemiología nacional.

Recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró que la influenza A(H3N2) no mostró hasta el momento mayor gravedad, pero llamó a sostener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios.

Las autoridades sanitarias indicaron:

-Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

-Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

-Evitar compartir objetos personales.

-Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente.

-Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

-Consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.

Desde la cartera sanitaria nacional recordaron que deben recibir la vacuna antigripal anual: niñas y niños de 6 a 24 meses; personas embarazadas y puérperas; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; mayores de 65 años; y personal de salud y estratégico.

Además, se recomienda mantener al día los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación, que incluye inmunizaciones contra diversas infecciones respiratorias. Las vacunas son gratuitas y seguras, y se encuentran disponibles en vacunatorios y centros de salud públicos.

Qué es el subclado K y por qué se lo monitorea

El subclado K, identificado técnicamente como J.2.4.1, es una evolución genética del subtipo H3N2. Su principal característica es una mayor capacidad de transmisión, vinculada a mutaciones en la hemaglutinina, la proteína que permite al virus ingresar a las células humanas.

Los síntomas no difieren de los de la gripe estacional: fiebre alta de inicio brusco, dolores musculares y articulares, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta y cansancio intenso.



Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales continúan con la investigación epidemiológica de cada caso, garantizando la atención oportuna y el seguimiento correspondiente.

Según remarcaron desde ANLIS Malbrán, el sistema de vigilancia permite detectar a tiempo cambios en los patrones de transmisión, severidad o población afectada, sin que hasta el momento se haya registrado un escenario fuera de lo habitual para la temporada.