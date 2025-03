El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso en el que reafirmó su postura en materia de seguridad, cuestionó el reparto de la coparticipación y destacó el crecimiento del sector comercial en Mar del Plata.

Un mensaje sobre seguridad

En medio de la polémica por los recientes hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Montenegro defendió su enfoque en la materia:

"Muchos me critican por ser duro. Me tildan de sheriff, de insensible. No hay que tenerle miedo a la palabra dureza. Estoy convencido que es lo que necesitamos", subrayó.

Además, recordó que hace una década viene reclamando una baja en la edad de imputabilidad y enfatizó: "El que delinque es un delincuente y el que mata es un asesino".

También remarcó que uno de los ejes de su gestión ha sido el orden y control del espacio público, mencionando la eliminación de la Zona Roja, la lucha contra las tomas de tierras y los trapitos.

El pedido por Punta Mogotes

En su discurso, Montenegro reiteró su pedido para que Punta Mogotes vuelva a ser administrado por la ciudad.

"Que Punta Mogotes siga en manos de la Provincia es una deuda de la época de la dictadura", afirmó.

Más inversiones y desarrollo privado

El intendente destacó que su gestión ha logrado un récord en habilitación de comercios y mencionó el desembarco de grandes empresas en Mar del Plata.

"Starbucks, Coto, Dexter, Kentucky y Dandy, entre otros, ya son parte del entramado comercial de la ciudad. Y otras marcas de renombre mundial, como Hard Rock Café y Decathlon, ya confirmaron su desembarco y están en camino a abrir sus locales", sostuvo.

En esa línea, enfatizó la importancia de generar un clima propicio para la inversión privada: "Encabezamos una gestión que da previsibilidad, que no asfixia al privado con impuestos desmedidos y que, en lugar de poner trabas, genera incentivos para la inversión".

Críticas a la Provincia por la coparticipación

Montenegro también cuestionó el reparto de fondos por parte de la administración bonaerense.

"Mientras nosotros hacemos este esfuerzo, la Provincia sigue recortándole fondos a Mar del Plata. Desde 2019, la coparticipación que nos corresponde se redujo un 5%, lo que significa $4.000 millones menos en 2025", detalló.

Además, ratificó su decisión de mantener ordenadas las cuentas municipales y reducir el gasto político.

El cierre del discurso

Para concluir, el jefe comunal reafirmó su compromiso con los marplatenses: "Cuenten conmigo para patear el hormiguero. Para defender el orden, la seguridad, el laburo y la inversión privada. Para que Mar del Plata siga creciendo sin que los vivos de siempre metan la mano".