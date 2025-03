El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, dejó inaugurado el período legislativo 2025 en el Concejo Deliberante, acompañado por el nuevo presidente del cuerpo, Gerardo Belardinelli. En su discurso, realizó un balance de su primer año de gestión, cuestionó la situación económica del país por los recortes del gobierno nacional y destacó el apoyo recibido por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Balance de su primer año de gestión

En el inicio de su alocución, Sciaini destacó el proceso de adaptación a la intendencia y el trabajo de su equipo.

"Con enorme sinceridad debo manifestar que no ha sido nada sencillo, de hecho no lo es aún, pero también con absoluta convicción y convencimiento quiero manifestarles que junto al equipo que me acompaña, hemos emprendido el camino correcto", afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia de escuchar a los vecinos: "El saber escuchar cordialmente la voz del ciudadano nos facilita la tarea y hasta incluso nos abre los ojos cuando algo se puede hacer mejor”.

Críticas a la política económica nacional

El intendente no esquivó la coyuntura y cuestionó las medidas implementadas por el presidente Javier Milei, alertando sobre su impacto en los municipios.

"Difícil no reconocer que estamos atravesando una etapa complicada y llena de incertidumbre en la Argentina, difícil no pensar que esta catarata de recortes económicos replicará en todos los sectores de la sociedad" sostuvo.

En esa línea, advirtió que estas políticas afectarán el desarrollo y la atención de los sectores más vulnerables: "A todos nos afectará, pero incluso lo sentiremos en nuestra idea de desarrollo, crecimiento y principalmente en poder apuntalar las necesidades de quienes menos tienen".

Por ello, Sciaini convocó a trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante: "Nada mejor que un trabajo en conjunto con cada uno de los bloques de este honorable cuerpo, despojándonos de toda mezquindad política y logrando entre todos el beneficio de cada vecino".

Elogios a Kicillof y gestión con superávit

El jefe comunal resaltó el respaldo recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Imposible dejar de resaltar el acompañamiento en todo sentido que hemos recibido por parte de nuestro Gobernador y todo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires", manifestó.

También hizo un repaso de las acciones de su administración, destacando que cerró el 2024 con superávit tras recibir el municipio con déficit.

"El propósito de la tarea encarada para consolidar un progreso sostenido me hace evidenciar ante ustedes las tareas desarrolladas en este primer año de gestión", señaló.

Convocatoria al diálogo y el consenso

Para finalizar, Sciaini convocó a la unidad y el trabajo conjunto en el Concejo Deliberante.

"Podemos errar, podemos dudar, pero siempre con la premisa de mejorar y hacer lo que el pueblo demanda. Hoy iniciamos un nuevo período de sesiones, fortificando el debate y tomando juntos desde aquí las decisiones sobre los temas que sean propias de este ámbito", expresó.

En esa línea, agregó: "Convoco a todos, en virtud del compromiso que hemos asumido con nuestra comunidad, para que nos demos la tarea de aportar para el bien común y sea un año legislativo en donde prime la armonía y buena voluntad, que es seguramente, lo que nuestros vecinos esperan de nosotros”.