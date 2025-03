El devastador temporal que azotó a Bahía Blanca el pasado viernes generó una ola de solidaridad en distintos ámbitos, incluido el deportivo. Tras el mensaje de apoyo de Lionel Messi, el bahiense Manu Ginóbili y la asistencia de múltiples clubes de barrio y equipos de Primera División, el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto se sumó al pedido de ayuda para los damnificados.

A través de sus redes sociales, el corredor de la escudería Alpine dejó un mensaje contundente en el que expresó su angustia por la situación y pidió donaciones para los afectados. Además, destacó su vínculo personal con la ciudad, ya que su padre, Aníbal Colapinto, es oriundo de Bahía Blanca, lo que hace que esta tragedia lo impacte de manera especial.

“Es realmente desesperante lo que está pasando”

Desde la antesala de la nueva temporada de la Fórmula 1 y a pocas horas de viajar a Australia para el Gran Premio inaugural, Colapinto manifestó su consternación por la gravedad del desastre y la necesidad urgente de ayudar a la comunidad.

“Hola a todos, ¿cómo andan? Ya sabrán la situación de Bahía Blanca, la están pasando realmente muy mal. La ciudad está completamente devastada, la gente perdió absolutamente todo. Hay un montón de desaparecidos, se están encontrando un montón de muertos. Es realmente desesperante lo que está pasando en Bahía”, afirmó el piloto en un video publicado en sus redes sociales.

A su vez, remarcó la impotencia que siente por estar lejos y no poder colaborar en persona: “Como ya muchos saben, mi viejo y yo tenemos una relación muy grande con la ciudad. Para mí está en el fondo de mi corazón y quiero ayudarlos. De la manera que haga falta, como se pueda. Me da un poco de impotencia estar tan lejos y no poder hacer nada”, expresó.

El temporal dejó un saldo de 16 personas fallecidas y una gran cantidad de evacuados debido a la magnitud de los daños ocasionados por las fuertes lluvias y el viento.

Un hospital en crisis: el pedido urgente de ayuda

Colapinto hizo especial hincapié en la crítica situación del Hospital Penna, una de las instituciones más afectadas por las inundaciones. A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, visibilizó los daños sufridos por el centro de salud y la necesidad urgente de donaciones.

“Yo arranqué por el Hospital Penna. Fue uno de los más afectados de la zona. Puso a miles de pacientes en riesgo, en peligro, especialmente la parte de los prematuros, que están en el subsuelo. La parte de Neonatología quedó completamente inundada. Y hubo un montón de pérdidas. Así que hay un montón de formas en las que podemos ayudar, donar lo que sea. Cualquier cosa necesitan y les viene bien. No duden si es algo chiquito, si es poca ropa, poca comida. Todo lo necesitan y les va a servir un montón”, explicó el piloto.

La catástrofe dejó múltiples espacios públicos gravemente dañados, lo que dificulta la asistencia a los damnificados y refuerza la necesidad de colaboración solidaria.

“Vamos a reconstruir la ciudad”

Antes de partir hacia Melbourne para la primera carrera del año en la Fórmula 1, Colapinto dejó un mensaje de aliento para los habitantes de Bahía Blanca y reiteró su compromiso con la reconstrucción de la ciudad.

“La organización Nacer es una de las tantas que está comprando insumos y está ayudando a la gente. Así que todo lo que puedan ayudar, les dejo un par de links. Mucha fuerza, Bahía, entre todos lo vamos a sacar adelante. Vamos a reconstruir la ciudad y estoy seguro de que dentro de un tiempo vamos a poder volver a la normalidad. Muchísima fuerza, sigan luchándola y un abrazo muy fuerte”, concluyó.