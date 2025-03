¿Qué pasará con la alianza PRO-UCR? Las tensiones que definen el futuro electoral

En la Provincia de Buenos Aires, el panorama electoral de cara a las legislativas de 2025 se encuentra marcado por profundas tensiones internas dentro del PRO y la UCR, dos de los principales actores políticos de la oposición. Tras el desafortunado desplante de La Libertad Avanza hacia los amarillos, ambos partidos se encuentran en medio de negociaciones para determinar si revivirán la coalición que alguna vez fue Juntos por el Cambio o si buscarán una alianza con el sector libertario que lidera Javier Milei.

El encuentro suspendido por el temporal en Bahía Blanca, finalmente se realizará en La Plata el próximo 18 de marzo y busca poner sobre la mesa las principales preocupaciones que atraviesan a la provincia: inseguridad, salud (con énfasis en el estado del IOMA) e infraestructura, particularmente en lo que respecta a la mejora de rutas y caminos provinciales. Sin embargo, esta reunión no está exenta de divisiones internas, con dirigentes tanto del PRO como de la UCR con diferentes posturas sobre la alianza electoral a forjar.

Según los organizadores, el evento servirá para un debate sincero sobre los temas que realmente preocupan a los bonaerenses, dejando claro que no se trata de una reunión electoral, sino de un “encuentro necesario para trabajar de forma conjunta”. Sin embargo, no todos dentro del PRO comparten este entusiasmo. Varios dirigentes, como Emiliano Giri, presidente del PRO en Mar del Plata, han expresado su descontento con la reunión y han criticado la demora en tomar decisiones. Giri no duda en señalar que mientras en Buenos Aires algunos "boludean" con encuentros en La Plata, en otras provincias como Chaco ya se están tomando decisiones claras y concretas, como la alianza con La Libertad Avanza para frenar al kirchnerismo.

¿Acuerdo con Milei o revivir Juntos por el Cambio?

El futuro de la coalición opositora parece depender de una serie de factores que aún no están claros. Si bien algunos sectores del PRO consideran que una alianza con Milei es la única vía posible para fortalecer al frente opositor, otros, encabezados por figuras cercanas al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ven con buenos ojos la reactivación de Juntos por el Cambio, pero siempre y cuando no implique sumisión a los libertarios.

En este contexto, el PRO y la UCR enfrentan una complicada encrucijada. Mientras los radicales confían en el retorno de Juntos por el Cambio como la mejor opción para frenar el avance del kirchnerismo, algunos referentes del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, se inclinan por una alianza más cercana a los libertarios. Esta disparidad de posturas podría generar fricciones dentro de ambos partidos.

El rol de los intendentes: ¿Rechazarán el encuentro en La Plata?

La reunión de La Plata también pondrá en evidencia las diferencias entre los intendentes del PRO. Algunos, como Guillermo Montenegro de Mar del Plata, cercano a Patricia Bullrich y a las ideas de Javier Milei, han dejado en claro que no participarán del encuentro. Montenegro, junto a otros alcaldes como Sebastián Abella (Campana) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), apoya la idea de una alianza con los libertarios y considera que cualquier intento de revivir Juntos por el Cambio sería un paso atrás.

Por otro lado, dirigentes como Maximiliano Abad, senador de la UCR, siguen apostando a una alianza con el PRO como la opción más sólida para enfrentar a Axel Kicillof y al kirchnerismo en la provincia. Sin embargo, la situación interna de la UCR también está marcada por disputas, especialmente en lo relacionado a las internas de su propio partido, lo que complica aún más la posibilidad de un acuerdo duradero.

La Libertad Avanza: ¿Un viento de cambio?

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, marcó el camino con su alianza con La Libertad Avanza, convirtiéndose en la primera provincia donde la UCR y los libertarios se unieron en un mismo frente electoral. Esta movida abre la puerta a un escenario inédito en la provincia de Buenos Aires, donde la relación con los libertarios sigue siendo un tema de debate constante. Si bien algunos dentro del PRO y la UCR ven con buenos ojos esta estrategia, otros temen que una alianza con los libertarios podría debilitar a ambos partidos a nivel provincial.

A medida que se acerca la fecha de la cumbre en La Plata, las tensiones entre los sectores más moderados del PRO y los más libertarios siguen en aumento. Las próximas semanas serán clave para definir cuál será la postura definitiva de ambos partidos ante los desafíos electorales que se avecinan.