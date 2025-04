Productores de Nueve de Julio exigen soluciones urgentes por inundaciones y caminos colapsados

La situación en Nueve de Julio, uno de los partidos más productivos de la provincia de Buenos Aires, se ha tornado crítica. Más de 100 productores rurales se reunieron recientemente en la sede de la Sociedad Rural local para exigir soluciones urgentes ante la grave crisis de caminos y la emergencia hídrica que afecta a la zona. La falta de mantenimiento en las rutas y canales ha dejado a los productores al borde de la parálisis, con consecuencias que podrían tener un impacto irreversible en la economía de la región.

Los caminos rurales: un desafío que se vuelve insostenible

Durante la asamblea, el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo Enríquez, expresó la profunda preocupación de los productores ante la intransitabilidad de muchos caminos rurales. “Escuchamos a los productores y la necesidad de solucionar los problemas que tienen hoy para poder sacar la producción. El problema que encuentran en los campos y las rutas es realmente preocupante”, señaló Enríquez.

Según el informe presentado por la subcomisión de Caminos de la Sociedad Rural, los esfuerzos previos por mejorar la infraestructura vial, como el sistema de semáforo para monitorear el estado de los caminos, han sido insuficientes. El estado de los caminos rurales en el partido de Nueve de Julio se ha teñido de “rojo” en el sistema de alerta, lo que significa que la mayoría de las rutas están intransitables. Esto ha dificultado el tránsito de los productores y ha hecho imposible la movilización de insumos y cosechas.

El problema se ha agravado con las intensas lluvias de febrero, que provocaron inundaciones en toda la región, con más de 700 mm de lluvia acumulados. La falta de drenaje adecuado ha llevado a que muchos caminos se conviertan en verdaderos pantanos. “Los caminos están en un estado lamentable. No se puede circular, y eso afecta a todos, no solo a los productores, sino también a quienes viven en el campo y necesitan transitar diariamente”, explicó Enríquez.

La emergencia hídrica: un golpe a la producción agropecuaria

A la crisis vial se suma la emergencia hídrica que está golpeando de lleno a la producción agrícola y ganadera. Según un informe del INTA, más de 60.000 hectáreas han sido afectadas por las inundaciones, de las cuales el 87% corresponde a tierras destinadas a la ganadería. La situación es aún más grave en el sur de Nueve de Julio, donde el agua proveniente de la vecina localidad de Carlos Casares ha comenzado a ingresar a los campos, sumando más hectáreas anegadas.

“Hoy ya estamos viendo que en muchas zonas los campos están imposibles de trabajar, lo que incluye tanto la cosecha de granos como la movilización de ganado. Esto ha generado una grave falta de liquidez para muchos productores que no pueden sacar ni la leche ni los productos porcinos. Algunos ni siquiera pueden cosechar”, agregó Enríquez.

La falta de drenaje en los campos y la inoperancia de los sistemas hidráulicos que habían sido instalados en la región han empeorado aún más la situación. Para los productores, no se trata solo de un problema de caminos, sino de una cuestión de supervivencia económica. La acumulación de agua en las rutas y campos amenaza con hacer aún más difícil la extracción de la producción y el acceso a los establecimientos rurales.

La respuesta de los productores: unión y exigencias

Ante la gravedad del panorama, los productores han pedido que se declare la emergencia hídrica y vial en la provincia de Buenos Aires. En la asamblea, se discutió la posibilidad de que los propios productores se involucren en el mantenimiento de los caminos a través de un sistema de consorcios, similar al que se implementa en otras zonas rurales. Sin embargo, Enríquez destacó que este tipo de iniciativas requieren una estructura legal y organizativa que aún no existe en la región.

Además, los productores exigieron una rendición de cuentas sobre los fondos de la tasa de red vial, que en muchos casos no se destinan al mantenimiento de los caminos. Enríquez fue claro al señalar que las tasas adicionales impuestas a los productores no corresponden a un servicio efectivo y distorsionan el concepto de una tasa retributiva. "Hay distritos que, además de la tasa vial, están imponiendo otras cargas que no tienen relación con el mantenimiento de los caminos", indicó el dirigente.

Un llamado urgente a las autoridades

Los productores de Nueve de Julio están viviendo una situación desesperante. Si no se toman medidas urgentes, la crisis podría empeorar y poner en riesgo la viabilidad de la producción agropecuaria en la región. Enríquez subrayó que la política no puede seguir mirando para otro lado, ya que “la producción es el motor de la economía de nuestra provincia y del país, y si no defendemos a los productores, estaremos sacrificando el futuro de nuestra economía”.

En este contexto, la Sociedad Rural de Nueve de Julio ha solicitado al municipio comandado por María José Gentile desde 2023 que se adopten medidas inmediatas para solucionar la crisis vial y de drenaje, y que se inicie un trabajo conjunto con los productores para coordinar las soluciones a largo plazo. La falta de acción o la implementación de medidas inadecuadas solo profundizará la crisis.