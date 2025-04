Kicillof: "La política de sumisión de Milei no sirvió de nada"

Kicillof: "La política de sumisión de Milei no sirvió de nada"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, brindó este jueves un encendido discurso en el Teatro Argentino de La Plata, durante el cierre del “Ciclo de debates del futuro” bajo el lema "La Argentina del Futuro". En un escenario de tensiones internas dentro del peronismo, el mandatario bonaerense no solo se refirió al contexto internacional, sino que aprovechó la ocasión para atacar directamente las decisiones de la política exterior del presidente Javier Milei, particularmente su relación con Estados Unidos y el impacto del reciente aumento de aranceles impulsado por Donald Trump.

El impacto de los aranceles y la crítica a Milei

El aumento de aranceles anunciado por Trump a las importaciones se convirtió en un tema clave durante el discurso de Kicillof, quien calificó la medida como el "volantazo más grande de las últimas décadas". El gobernador consideró que la decisión de Trump marca un cambio histórico en las políticas comerciales globales y aseguró que se trata de un claro indicador del fin del libre comercio, una noción fundamental para las economías capitalistas globalizadas.

Kicillof, como economista, también señaló que el aumento de aranceles es un "parteaguas" en la configuración económica mundial, explicando que Estados Unidos está tomando medidas para reindustrializarse y crear empleo, lo que incluye la implementación de tarifas proteccionistas. En este contexto, el gobernador utilizó la figura de Javier Milei, quien celebró las medidas de Trump, para lanzar un fuerte reproche: “Milei festejó y anunció que, por su amistad con Trump, Argentina había sido beneficiado. Pero la realidad es que recibió el mismo arancel que muchos otros países de la región”.

La "sumisión" de Milei a Trump

Kicillof no se detuvo en su crítica a la postura de Milei. En su discurso, lo calificó de ser un "lame botas" de Trump, acusándolo de humillarse ante el presidente estadounidense sin obtener ningún beneficio tangible para Argentina. "La política de sumisión no le ha servido de nada. Trump le clavó el mismo arancel que le clavó a muchos países de América Latina", disparó el gobernador, quien además comparó el trato recibido por Argentina con el de otros países latinoamericanos como Colombia, Brasil y Chile, los cuales también enfrentaron aranceles similares.

El gobernador también apuntó que la política exterior de Milei, lejos de beneficiarnos, nos coloca en una situación de vulnerabilidad frente a potencias como Estados Unidos. En sus palabras, la reciente acción de Trump "quema el 80% de la teoría económica que se enseña en las universidades del mundo", refiriéndose al giro proteccionista adoptado por la Casa Blanca, una postura que va en contra de los principios del libre comercio que tradicionalmente dominan la economía global.

Un llamado a la reflexión sobre la política interna del PJ

Más allá de las críticas a Milei, Kicillof también aprovechó el acto para enviar un mensaje al interior del Partido Justicialista (PJ). En un tono conciliador, hizo un llamado a la reflexión y la autocrítica, pidiendo "discutir para mejorar" sin recurrir a la "tacha" del que no piensa igual. "Lo que no nos puede pasar es no tener una respuesta que entusiasme, que interese, que genere confianza", remarcó el gobernador.

En este sentido, Kicillof reconoció que la gestión del Frente de Todos no estuvo exenta de fallos y destacó que es necesario aprender de los errores cometidos en el pasado. "Después de esa experiencia fallida, lo que corresponde es deliberar, tener autocrítica y discutir para no repetir lo mismo", afirmó.

Un futuro incierto para la política económica de Milei

Kicillof también criticó las propuestas económicas de Milei, comparando su enfoque con las políticas neoliberales de la dictadura cívico-militar que desindustrializaron la economía argentina. A su juicio, el plan económico de Milei repite un modelo que "ya fracasó" en otras épocas, y que incluso las naciones de ultraderecha, como Brasil y Colombia, están empezando a reconsiderar.

El gobernador consideró que, en un contexto global de creciente incertidumbre, la Argentina necesita una política económica que defienda lo nacional y que busque acuerdos con otros países en lugar de plegarse a las demandas de potencias extranjeras. Para Kicillof, las políticas de sumisión, como las de Milei hacia Trump, solo agravan los problemas económicos del país.