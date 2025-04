Funcionarios, intendentes, legisladores y dirigentes sindicales peronistas firmaron una carta abierta en contra del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El comunicado indica: "En lo que va de su gobierno, Milei implementó el típico programa de ajuste y endeudamiento, y empeoró la vida de todos los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, este modelo económico trajo consecuencias especialmente graves: se frenaron 1000 obras públicas que estaban en marcha, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó casi 8 puntos interanuales, el consumo tuvo su peor descenso desde 2016, se perdieron 11 puntos de coparticipación federal, por citar algunos ejemplos".

"Néstor Kirchner no insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional. La provincia tiene el mismo gobernador, el mismo pueblo y las mismas instituciones que antes del 10 de diciembre del 2023. Pero ahora hay más despedidos, menos consumo, menos obra pública y más pobreza. Lo que cambió fue el gobierno nacional. Por eso, para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos", advierten.

Y marcan postura contra el desdoblamiento propuesto por Kicillof: "La propuesta de desdoblar las elecciones, en cambio, acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel. Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral, por primera vez en más de 40 años de Democracia, requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección".

A su vez, desde lo político, aseguran que el desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes. "Confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional", indican.

"En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri desdobló las elecciones precisamente para no enfrentar a Milei, para elegir legisladores sin discutir sobre el proyecto nacional. Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdoblar", remarcan.

"Todos los peronistas en unidad y junto a las demás fuerzas aliadas, tenemos que tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje", cierra la misiva.

¿Qué dijeron los intendentes bonaerenses?

Tras la publicación del comunicado, muchos de los intendentes firmantes también marcaron su postura a través de sus redes sociales.

Tal es el caso de la mandamás de Cañuelas, Marisa Fassi, quien dijo: "Los militantes de la PBA debemos estar en unidad, tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, con una sola campaña y con un solo mensaje contra Milei en defensa del pueblo y de la Argentina".

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, también compartió en X la carta abierta a la militancia. Y remarcó "Una sola nación, una sola provincia, una sola elección".

Por su parte, el alcalde de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dijo "La militancia de la PBA en unidad, debemos tirar para el mismo lado y en el mismo momento; en una sola elección, con una sola campaña y con un solo mensaje contra Milei y sus políticas de destrucción, en defensa del pueblo y de la Argentina".

Julián Álvarez, intendente de Lanús, opinó desde X: "Todos los peronistas en unidad con una sola campaña y un solo mensaje".

Mayra Mendoza, mandamás de Quilmes, bregó por la unidad de la militancia en la Provincia y también pidió tirar todos y todas para el mismo lado y en el mismo momento.