Cada vez más chicos desaparecen: alerta en el Conurbano

Alarma por el aumento de menores desaparecidos: crecen las denuncias por chicos de 12 y 13 años

Las desapariciones no paran de crecer y la mayoría ocurre en el Conurbano. Desde Missing Children advierten que reciben más de seis denuncias por día. La Justicia, muchas veces, deja de buscar.



La desaparición de niños y adolescentes en Argentina se volvió una constante que ya no sorprende, pero debería alarmar. Según datos de Missing Children Argentina, en lo que va del año se dispararon las denuncias por chicos extraviados, especialmente menores de entre 12 y 13 años, con un promedio de más de seis casos diarios. La mayoría de las denuncias provienen del Gran Buenos Aires, y afectan en su gran parte a adolescentes mujeres.

“Lo que realmente nos alarma es que cada vez son más los chicos y chicas que se pierden. Antes eran de 16 o 17 años, ahora recibimos muchas denuncias de chicos que se van de la casa a los 12, 13 o 14 años”, señaló Ana Rosa Llobet, presidenta de la ONG.

Más de 6 denuncias por día y un Estado que no reacciona

En declaraciones radiales, Llobet amplió el panorama: “Es alarmante, y hay que pensar que recibimos una parte reducida de las denuncias que se producen en el país. Hay mucho más de seis por día. Es un promedio, pero todos los días varía”.

La organización cuenta actualmente con 42 búsquedas activas de chicos de quienes no se tiene rastro alguno. En total, son 77 los menores perdidos, algunos desde hace más de 20 o 30 años, como el caso de María Fernanda Aragunde, desaparecida en 1995, cuando la ONG todavía no existía. “Nosotros los seguimos publicando porque entendemos que no hay que dejar de buscarlos nunca”, enfatizó Llobet.

El rol de la familia y la “hora de oro”

Una de las claves para la aparición de los chicos es la velocidad de la denuncia. Llobet subrayó la importancia de actuar en la primera hora, conocida como “la hora de oro”: “En la primera hora que se pierde un niño, puede ser encontrado en su contexto habitual”.

Pero muchas veces eso no ocurre. En el caso de Lian Gael Flores, de tres años, desaparecido en Córdoba el 22 de febrero, la denuncia llegó tarde. Lo mismo sucede con el caso de Loan Danilo Peña, de cinco años, desaparecido en Corrientes el 13 de junio de 2024, en el que hay varios detenidos, incluso efectivos policiales.

¿Rebeldía adolescente o captación por redes?

“La gran mayoría de los adolescentes se van de su casa espontáneamente y muchas veces vuelven. Pero una vez que están en la calle, urge encontrarlos porque uno no sabe qué les puede pasar”, explicó Llobet. Y agregó: “Algunos son captados por redes sociales, pero la gran mayoría se va por una cuestión de rebeldía adolescente y no da señales de dónde está”.

A esto se suma la falta de respuestas judiciales. “La Justicia muchas veces deja de buscarlos, entonces nosotros seguimos con la difusión desde el primer día hasta el último”, sostuvo la presidenta de Missing Children.

Tecnología e inteligencia artificial en la búsqueda

En los casos donde pasaron muchos años, la organización recurre a herramientas tecnológicas para intentar actualizar las imágenes de los chicos perdidos. “Utilizamos inteligencia artificial con la ayuda de Missing Children Italia para hacer la progresión de fotos. Aunque siempre pedimos la aceptación de la familia”, indicó Llobet.

Además, la ONG trabaja activamente en redes sociales como Instagram, X (ex Twitter) y Facebook, y dispone de líneas de contacto para asistencia inmediata (11 4157 3101). Por otro lado, el Gobierno nacional tiene a disposición la Línea 124.

¿Tráfico de órganos? Sin pruebas, pero con sospechas

En medio del crecimiento de teorías sobre la trata con fines de tráfico de órganos, Llobet fue contundente: “Nunca tuvimos un caso de tráfico de órganos. Los que están sin resolver, no sabemos”. Y aclaró que consultaron con el INCUCAI, que confirmó la complejidad extrema de ese tipo de delitos.

Lo que sí se sabe es que los delitos de trata de personas existen. Un informe reciente de la OIM, la OIT y Walk Free alertó que en el mundo hay 50 millones de víctimas de trata, el 30% de ellas son niños y niñas.

Difusión, búsqueda y respeto por las familias

“Tratamos siempre de hablar con la familia antes de publicar, que la familia sepa que vamos a publicar, que nos lo pida la Justicia. Hay veces que primero te dicen que sí y después no quieren que el chico esté listado. Ahí somos absolutamente respetuosos”, explicó Llobet.

La falta de respuestas estatales y judiciales, el uso de redes sociales como mecanismo de captación y el avance de la tecnología como única herramienta de búsqueda configuran un escenario complejo que exige atención urgente.

En un contexto donde el Estado nacional parece más preocupado por ajustar presupuestos que por garantizar derechos básicos, la labor de organizaciones como Missing Children se vuelve esencial para visibilizar una problemática que, lejos de disminuir, no para de crecer.