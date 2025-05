Argentina deberá afrontar este viernes un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta vez por US$ 620 millones en concepto de intereses y comisiones. El pago forma parte de una agenda de compromisos anuales que, en total, superan los US$ 2.000 millones, en el marco del crédito heredado del acuerdo stand-by de 2018 y su posterior reestructuración.

Qué pagos quedan por delante en 2025

El de este viernes no será el último compromiso del año con el organismo. El 1 de agosto, Argentina deberá enfrentar un nuevo vencimiento por US$ 861 millones, seguido por otro pago importante el 1 de noviembre, por US$ 883 millones. Estos compromisos se enmarcan en la hoja de ruta trazada en el programa renegociado, que se mantiene vigente hasta 2029.

¿Cómo se financia el Gobierno para cumplir?

El Gobierno, por ahora, no muestra dificultades para afrontar estos pagos. Según fuentes oficiales cuenta con US$ 12.000 millones disponibles del propio FMI, lo que le da margen para cubrir los vencimientos de este año. A esto se sumarán nuevos desembolsos programados: US$ 2.000 millones en junio y US$ 1.000 millones hacia fin de año.

Lo que viene después: una deuda que no se detiene

El acuerdo actual prevé un cronograma de pagos que se extenderá hasta 2029. Para los años siguientes ya están previstos tres desembolsos anuales de US$ 1.400 millones en 2026, 2027 y 2028, y un último tramo de US$ 700 millones en 2029. Además, el país espera apoyo de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, para aliviar las presiones sobre las reservas.

La deuda total: casi US$ 57.000 millones

Aunque los vencimientos actuales son con cargo a intereses y comisiones, el desafío de fondo sigue siendo el capital. La deuda original con el FMI, correspondiente al préstamo de 2018, alcanza los US$ 41.700 millones. A eso se suman los US$ 15.000 millones desembolsados recientemente en el marco del nuevo entendimiento, lo que eleva el total adeudado a casi US$ 57.000 millones. Todo esto, bajo un acuerdo de diez años, con un período de gracia de cuatro años y medio, que no impide —por ahora— que el país siga girando fondos al Fondo.