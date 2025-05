-Ha afirmado que el radicalismo tiene la posibilidad de liderar una alternativa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué condiciones cree que deben darse para que eso ocurra y cómo se está trabajando en ese sentido desde la Legislatura?

El radicalismo hoy es un partido que tiene fortaleza, un partido que ha sido protagonista en la provincia de Buenos Aires, que tiene 28 intendentes, que tiene dos bloques legislativos importantes, protagonistas, en la legislatura bonaerense.

En la mayoría de las discusiones y los debates provinciales que se están dando, en ambos, tanto en diputados como en senadores, el radicalismo ha sido protagonista de todas las discusiones. Tiene dirigentes importantes que lo representan, hoy a Maxi (Abad) en el Senado Nacional y tantos otros que han aparecido, de un partido que parecía que antes del 2015 desaparecía o que estaba en una situación de estado de inanición, a un partido que tomó fortaleza en la provincia de Buenos Aires.

Ese partido que además tiene una profunda identidad histórica con los bonaerenses y que ha demostrado ser un partido de gestión, eficiente, transparente, republicano, que defiende la institucionalidad. Un montón de cualidades y calidades que el bonaerense le da al radicalismo como partido. Y creo que desde ese lugar tiene una gran oportunidad.

Y siempre un partido opositor al gobierno de (Axel) Kicillof, ha trabajado para construir alternativas políticas a ese gobierno, ha integrado el primer gobierno que rompió con la hegemonía peronista de 28 años en su momento, y ya van casi 36 años de hegemonía peronista en la provincia de Buenos Aires, de 40 años de democracia.

Desde ese lugar ha sido un partido con mucha importancia. Y desde ahí, desde su potencia territorial, de representación en los 135 municipios, de su fortaleza en cuanto a gestiones exitosas en la provincia con sus intendentes, desde su fortaleza como una de las principales espadas opositoras en la legislatura bonaerense y con perfiles importantes que tiene el radicalismo, tiene la capacidad para construir, para llamar a la construcción de una mayoría en la provincia que es necesaria.

Estoy convencido que el modelo del peronismo así como viene, el modelo del kirchnerismo como viene profundizándose en la provincia, no da para más en la provincia de Buenos Aires. Creo que los bonaerenses sienten eso.

No da para más este modelo de subdesarrollo en una provincia que es la más importante del país, que es el 40% del electorado, que es el 50% de la industria, que es más del 50% de las exportaciones, y termina siempre pareciendo ser el problema del país -cuando no lo es- en vez de la solución. En parte es eso, gobiernos que no han sabido interpretar o sacar a la provincia adelante. Y tenemos una gran oportunidad con eso.

Porque en la provincia por primera vez, por lo menos de lo que me toca vivir a mí, como dirigente político joven, se va a debatir una agenda provincial. Eso puede ser una oportunidad, que empecemos a discutir la agenda de la provincia y no agendas nacionales donde la provincia al final termina siendo rehén de una elección nacional. Eso me parece que va a ser muy importante en este proceso y por eso creo que el radicalismo puede ser el eje de una convocatoria de una gran mayoría en la provincia.

-Respecto a lo que señalaba sobre la gestión del peronismo en la provincia de Buenos Aires: cuando se sancionó la suspensión de las PASO, usted dijo que finalmente se había terminado “la novela que tuvo de rehén a la Legislatura”. ¿Cómo afectó esa demora al trabajo parlamentario y qué lectura política hace de ese desenlace tan tardío?

Ahí me equivoqué, porque la novela sigue, ahora se pasó a los plazos.

-Y a la condonación de la deuda.

La condonación de las deudas, me parece por lo menos algo propositivo porque está discutiendo un adelanto del Tesoro Nacional en su momento del gobierno de Alberto Fernández en la pandemia, que la provincia, vaya a saber por qué, lo convirtió en una deuda que debían de devolver los intendentes, que hoy tienen a cargo una cartera increíble de problemas y problemáticas de los vecinos en cada municipio.

Así que, que la provincia les condone, me parece razonable, sobre todo cuando la educación, en parte, recae sobre el intendente, para la seguridad, si bien está la provincia, el intendente siempre tiene que poner la cara, y sobre todo porque las intendencias reciben de coparticipación un ínfimo del erario provincial. Pero otra vez hay discusión, y son las cosas que nos hacen enojar a todos los que vivimos en una ciudad, con los problemas que hay, de inversión en infraestructura, en la educación pública, en la salud.

-En IOMA.

En IOMA, que es una vergüenza, es increíble. Todos los días me escribe algún bonaerense en las redes contándome los problemas que tiene o que falleció un familiar a la espera de, eso raya la violación de los derechos humanos o el abandono de personas, y mientras tanto, todos a disposición de esta discusión del peronismo, es un ridículo absoluto.

Por eso es una gran oportunidad también la elección desdoblada, nosotros lo acompañamos en su momento o consideramos que estábamos de acuerdo con la decisión, y lo manifestamos en los bloques, lo manifestó nuestro intendente, lo manifestó el partido, estábamos de acuerdo, pero no por una cuestión de táctica o avidez electoral, que es lo que está pasando en la discusión del peronismo, sino por una cuestión de importancia política, de discutir la agenda de la provincia, eso se va a discutir, y ahí los bonaerenses están buscando una propuesta política que los enamore y puedan darle la vuelta a este modelo de subdesarrollo que plantea el peronismo.