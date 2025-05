-¿Qué motivó la decisión de declarar la emergencia económica en Guaminí?

La realidad, el contexto económico que estamos atravesando, no solamente en el distrito, sino a nivel país, conlleva una responsabilidad enorme de acuerdo al cargo que ocupamos, la de poder tomar algunas medidas para hacer frente al contexto económico que estamos atravesando.

Hemos tenido una baja en la coparticipación, producto de la baja en la recaudación a nivel nacional, que se tradujo a todas las provincias, inclusive por supuesto la de Buenos Aires, y que a nosotros también nos impactó. Nos vimos obligados a tomar algunas medidas con responsabilidad, para cuidar los recursos públicos y garantizar los servicios esenciales que la comunidad necesita.

Algunas de ellas fueron reducir al mínimo indispensable las horas extras y los trabajos extralaborales en toda la estructura municipal, congelar los sueldos de los funcionarios políticos, y suspender subsidios a instituciones intermedias, sociales y educativas. Generalmente en distritos chicos, es costumbre pedir alguna ayuda a través de las instituciones, y el municipio trata de colaborar con cada uno de los eventos que llevan adelante. Pero en este contexto, decidimos suspenderlo por unos meses.

También decidimos congelar las vacantes de ingresos en el municipio. Nuestro distrito es chico y los pedidos de laburo nos llueven todos los días. La situación social y el dinero que no alcanza llevan a una demanda de trabajo. Nuestro distrito es netamente agropecuario, no hay grandes fábricas o industrias que puedan cubrir esa demanda que tenemos. Lamentablemente, terminan pidiendo laburo en el municipio, y el municipio no puede absorber más empleados.

Otra de las medidas era evaluar todos los contratos vigentes, con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la eficiencia. Contratos con profesionales, con especialistas de salud, o diversos contratos que la idea es reverlos, ver qué podemos tomar para analizarlos bien y, por unos meses, suspender algunas contrataciones para optimizar los recursos y garantizar los servicios que estamos acostumbrados a prestar, los que tiene que prestar cualquier distrito.

-¿Mantuvieron diálogo con los sindicatos municipales antes de tomar estas decisiones?

Sí, estamos permanentemente en contacto con los sindicatos, obviamente tenemos paritarias. Lo hemos hablado con ellos, entienden el contexto que estamos atravesando. Hay parte del personal que está en contratos temporales, tiene un contrato y se ha hablado con ellos. La idea no es tocar ningún contrato laboral, -salvo algún caso en particular que tenga alguna observación, algo que en otras circunstancias se trabaja de la misma manera- es garantizar a los trabajadores el laburo.

La idea es entender todos juntos el contexto económico que estamos atravesando, con diferentes sectores, y las medidas las hemos tomado, con la responsabilidad que tenemos y para seguir trabajando en la medida que lo venimos haciendo.

La baja de la recaudación a nivel nacional, producto de un montón de cosas que son de público conocimiento, hizo que bajara la coparticipación de la provincia, y que eso se traslade a los 135 municipios, no somos ajenos al contexto.

Vengo hablando con intendentes de la región, como el de Saavedra o de Adolfo Alsina, con quienes tenemos diálogo porque están muy cerca y estamos en situaciones similares, son distritos muy similares en sus características, somos distritos chicos, y nos vimos obligados a tomar medidas.

En la mayoría de los distritos, cada uno de sus intendentes, han tenido que tomar alguna medida para poder garantizar los servicios. En mi caso particular, fui uno de los primeros que lo hice públicamente, entendiendo la situación económica. Decidimos hacerlo ahora antes que sea tarde, y poder seguir garantizando los servicios que presta el municipio.

-¿Qué mensaje le daría a los vecinos que están preocupados por esta situación en Guaminí?

En principio, por la responsabilidad que tengo, y la de administrar los recursos, es llevarles tranquilidad, desde el municipio entendemos que en este contexto el Estado tiene que estar presente y lo seguirá estando. Hay que entender la situación económica, obviamente hay apoyo y acompañamiento por parte de los vecinos, la mayoría entiende la situación que se está atravesando. Lo único que queda es empujar todos juntos para salir adelante.

Estamos atravesando una época de vacas flacas, donde todos tenemos que hacerle frente y estar juntos, entendiendo la situación. Nosotros nos vimos en este momento en la necesidad de tomar estas medidas, pero tratando de que no llegara a una situación más drástica.

Hemos solicitado ayuda a Nación y también hemos hecho lo mismo a Provincia, que nos viene acompañando, nos viene dando una mano, pero entendemos que en este contexto nosotros también tenemos que tomar algunas medidas que, en base a la responsabilidad que tenemos, nos permitan seguir garantizando los servicios esenciales que nuestra comunidad necesita.

-¿Y del gobierno nacional obtuvieron alguna respuesta?

De Nación, hasta ahora, no hemos tenido respuesta. La relación con Nación podría decir que no existe, prácticamente. No hemos tenido respuesta de nada, totalmente diferente a la situación con Provincia, ya que estamos permanentemente en contacto con sus ministros, con el mismo gobernador y nos siguen acompañando y siempre colaborando, tendiendo una mano para seguir adelante.