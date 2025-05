-Declaró recientemente que no va a tocar los sueldos municipales, mientras que otros distritos de la Sexta Sección están aplicando recortes. ¿Cómo logra sostener esta decisión en un contexto de ajuste generalizado?

Tenemos que hacer ajustes por otras vías, de hecho, correspondía aplicar un aumento generalizado para quienes tienen una jornada laboral de treinta y dos horas y media. En el caso de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, incluido el intendente, decidimos redireccionar esos fondos hacia rentas generales.

En algunos distritos, las rebajas salariales que se están implementando responden a que, en su momento, se otorgaron aumentos muy por encima de lo previsto. Nosotros siempre tuvimos como límite que el gasto salarial no supere el 68% o 70% del presupuesto. Eso nos da cierto margen para maniobrar.

De todas formas, hicimos algunos ajustes importantes. Por ejemplo, el servicio de neonatología era regional, pero lo sostenía íntegramente el municipio. Desde mayo pasó a la órbita de la Provincia, lo que representa una baja significativa en nuestro gasto. También congelamos todas las vacantes, solo se cubren aquellas esenciales en el área de salud.

Achicamos un poco sin descuidar la atención a los vecinos, y eso nos permitió sostenernos y cerrar el año 2024 con equilibrio. Incluso, concluimos con un pequeño superávit que nos ayudó a superar el primer trimestre de este año. No hay que olvidar que la Nación continúa recortando los fondos de coparticipación a la Provincia, y eso, inevitablemente, impacta en los municipios. Por eso, es fundamental reducir los gastos.

-En ese contexto de caída de la coparticipación, que afecta a todos los municipios sin importar el color político, ¿de cuánto fue la reducción en Coronel Suárez, en términos reales o porcentuales?

Todavía no tengo la proyección definitiva. El secretario de Hacienda me decía que la caída rondaría los mil millones de pesos. Pero eso puede cambiar: quizás el mes que viene la proyección baje a la mitad, o tal vez suba. No lo sabemos. Hoy por hoy, hay que ajustar observando lo que va sucediendo. Además, atravesamos una emergencia hídrica bastante importante, en la que gastamos cerca de 300 millones de pesos que no estaban presupuestados.

Por otro lado, los concejales todavía no nos aprobaron ningún aumento de tasas. Hubo un dictamen de la oposición que no solo rechazaba el aumento, sino que proponía una baja de casi mil millones de pesos. Esperemos que eso no ocurra. La verdad es que si no nos seguimos ajustando la vamos a pasar mal. No sé si vamos a poder llegar a cubrir los aguinaldos en el mes de junio.

-Por último, intendente, y considerando este panorama, ¿qué mensaje les daría a los vecinos que temen que la situación nacional termine afectando el empleo público o los servicios locales?

La verdad es que los vecinos están cumpliendo bastante bien. Me sorprende, por ejemplo, que los jubilados —que son quienes menos ganan y a quienes más les cuesta llegar a fin de mes— tienen las tasas al día. Hacen un sacrificio muy grande. Lo que pedimos al resto de la población es que imite a los jubilados.

Obviamente, las tasas son bajas y nunca se actualizaron en relación a lo que cuesta brindar los servicios. Hay una gran confusión, promovida desde Nación, al decir que las provincias y municipios deben reducir impuestos y tasas. Las tasas no son impuestos: son el pago por una prestación de servicios. Si no las cobramos, no podemos prestar esos servicios. Por eso necesitamos que se mantengan al día.

Cuando eso no ocurre, se resienten los servicios de riego, de mantenimiento, etc. Ya en algún momento tuvimos que reducir en un 50% el alumbrado público, que representa un gasto muy grande. Y si es necesario, volveremos a tomar esa medida para acortar gastos.

