-En los últimos días, intendentes del Movimiento Derecho al Futuro se han pronunciado sobre el ajuste y la asfixia económica del gobierno de Javier Milei hacia la provincia y los municipios. ¿Cómo evalúa el impacto de estas políticas en la provincia y en distritos como Benito Juárez?

En Benito Juárez lo evaluamos desde el primer momento que entró Milei. A los pocos meses, dos meses, tres meses de que Milei empezó a gobernar nuestro país, nos presentábamos a distintos ministerios de la Nación para ver la continuidad de las obras que veíamos que se habían parado. Y no tuvimos ninguna respuesta favorable para nuestro distrito, nos pararon obras de cloacas, un jardín maternal, distintas obras muy importantes para nosotros, por las que no tuvimos respuesta, a gatas atendían las segundas, terceras líneas de cada ministerio. Los que estaban como ministros no nos atendieron nunca.

Y también la Nación contraía una deuda con la municipalidad de una obra, por la que habíamos presentado todo los certificados, todo como corresponde, ordenado, y nunca nos pagaron. Es más, a ese organismo, que es el ENOHSA, lo cerraron directamente, un organismo que resolvía problemas muy importantes, relacionados por ejemplo a la salud, como las obras de cloacas y las obras de agua. Un organismo que realmente funcionaba muy bien.

Así que nuestra preocupación la empezamos a tener ya en el mes de febrero, cuando hacía dos meses y pico que estaba Milei gobernando, y por supuesto estamos totalmente preocupadísimos en la forma que Milei trata a los gobernadores. Por ejemplo, a nuestro querido gobernador Axel Kicillof, no le gira los fondos que corresponden por coparticipación, porque está escrito en la Constitución. Realmente este hombre, yo no sé qué nos espera en estos dos años y pico que vienen.

Por suerte tenemos un gobernador que a pesar que le debe más de 10.000 billones de pesos la Nación a la provincia, hasta el momento nos viene dando una mano extraordinaria a los 135 municipios. Tenemos un gobernador que está preocupado y ocupándose de todos los municipios, pero a la deuda no la cobra, no se la pagan.

-¿Cree que existe una asfixia deliberada por parte del gobierno de Javier Milei hacia los gobernadores, y en particular hacia Axel Kicillof?

Sí, la provincia de Buenos Aires es la más grande del país, con 17 millones de habitantes, Milei está tratando de que a Axel Kicillof le vaya mal para ver si ganan en la provincia. Pero yo lo que le digo a los compañeros acá en mi distrito y cuando converso con muchísimos compañeros de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires es: guarda que si gana Milei las elecciones este año se viene la motosierra a la provincia.

Y ahí vamos a darnos cuenta los que vivimos en la provincia de Buenos Aires quién es Javier Milei y su entorno, porque tiene un entorno en el que la mayoría estuvieron con Macri y también perjudicaron mucho a los argentinos. Cuando Milei hablaba de que iba a terminar con la casta, se rodeó de la casta, porque realmente en el gobierno de Macri también perjudicaron muchísimo a las pymes, a las empresas, al trabajador, y ahora se repite la misma película.

-¿Qué rol están asumiendo los municipios ante el retiro del Estado nacional en áreas sensibles como la educación, la asistencia social o la salud, teniendo en cuenta que usted participó recientemente del Congreso de Salud Provincial en Mar del Plata?

En lo que respecta puntualmente a salud, seguridad, educación, los municipios de la provincia de Buenos Aires hemos sobrevivido gracias al gobernador Axel Kicillof, que nos está asistiendo, de lo que no asiste la Nación. Después, nosotros hemos tenido que triplicar el presupuesto de acción social. No tenés idea la cantidad de gente desocupada que tenemos, desde que entró Milei. Cerraron fábricas, han despedido gente de las fábricas, y me parece que se viene una tormenta mucho peor.

Anoche tuvimos una reunión con nueve gremios, que plantearon el maltrato de algunas empresas al empleado para que tome retiro voluntario o va a ser trasladado a otros lugares donde tienen otras empresas. El panorama no es bueno.

El jardín maternal que no lo termina Milei, lo va a terminar la provincia, Axel Kicillof se ha comprometido en terminarlo. Pero es una falta de respeto a la gente porque, además de no estar cumpliendo con los compromisos con los gobernadores y con los intendentes, se está burlando de la gente, al no haber recorrido el país, no hablar con la gente de las necesidades que hay. Pararon todas las obras públicas. Debe ser el único país del mundo en parar todas las obras públicas que le corresponde a la Nación hacer.

Viajar por la Ruta 3 da miedo por como está destruida, y dicen que no la van a arreglar, que no es la prioridad. Hablamos de un jardín maternal y no lo terminan, como si no fuera importante para los papás que trabajan, dejar a los chicos. O hablan de salud, que no tiene prioridad, cuando se trata de la salud y de la vida de las personas. Bueno, se burlaron y le pegaron a los jubilados tantas veces como quisieron.

Creen, por el entorno que tienen alrededor, que las cosas las están haciendo bien, que las medidas que están tomando son las correctas, y lo que están haciendo es perjudicar a los trabajadores, a los jubilados, a las personas que tienen problemas de salud. No sé este año de elecciones, qué decisión va a tomar la gente en las urnas, pero si llegan a tener un resultado importante en la provincia de Buenos Aires, tendremos que prepararnos, los que vivimos en ella, para la motosierra de Milei.

-¿Qué rol cree que debe tener el Movimiento Derecho al Futuro frente al avance del modelo libertario?

Lo que tenemos que hacer es tratar de administrar de la mejor manera posible los municipios para poder sobrevivir, porque la provincia acompaña y ayuda, pero hay que administrar bien, también. Tenemos que poner nuestro granito de arena, dar buenos servicios a los vecinos para tener buena recaudación, que no se caiga. Sobrevivimos de la coparticipación de la provincia y de lo poquito que recaudamos, que es un 30% del presupuesto, de las tasas que pagan los vecinos.

Y por supuesto, acompañar a nuestro gobernador, que tiene un compromiso muy fuerte, y no es casualidad que Milei quiera que le vaya mal y que tenga una mala gestión. Es uno de los candidatos del peronismo que perfilan para candidato a presidente. Axel es una persona que está en condiciones de poder gobernar este país y sacarlo adelante. Entonces, ¿a quién van a pegarle y castigar? A Axel, que es uno de los posibles candidatos a presidente que tenemos en la Argentina.