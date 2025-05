-Participó del encuentro de legisladores con Mauricio Macri, referente del PRO. ¿Cuál fue el principal mensaje que les transmitió el expresidente durante la jornada?

Hacía algunos meses que no nos reuníamos, así que fue un encuentro para, en este año electoral, volver a vernos. Las conversaciones giraron en torno al deterioro del calendario electoral de la provincia, originado en la disputa entre los dos sectores del peronismo respecto al desdoblamiento de las elecciones. En este caso, como mecanismo de apriete el tema de la suspensión de las PASO, algo que es de público conocimiento: un sector quería unificar la fecha con la elección nacional, mientras que el otro presionaba en contra, no dando el quórum para su tratamiento. El PRO ya a principio de año había iniciado un expediente tendiente a eso, después de la suspensión de las PASO nacionales.

Y ahora, sobre todo, el tema que tiene que ver con la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que a través de su presidenta, quien también preside la Corte bonaerense, mencionó que, como se aplica la ley electoral, en este caso con la suspensión de una elección en el medio, no tiene los tiempos necesarios para la operatividad de elección que la ley establece. Los plazos entre la presentación de las listas y la homologación de las listas quedaron desfasados, y la junta electoral entiendo que le elevará algún dictamen o algún asesoramiento al Ejecutivo y estarán las cámaras de la provincia tratando de lograr una adaptación a la suspensión las PASO, de los términos electorales.

Así que la reunión básicamente fue eso y también, como es de público conocimiento, se trató el tema de la posibilidad o no, que todavía no sabemos a ciencia cierta, de que el PRO y La Libertad Avanza alcancen un acuerdo mínimo, a efectos de hacer una lista única a la provincia.

-¿Cree que esa posible alianza es viable o aún persisten muchas diferencias por resolver, especialmente tras declaraciones como las de Sebastián Pareja, quien afirmó que el PRO estaba "regalado"?

Sí, por ahí no fue un mensaje al PRO, sino a los que hablaban de si había precio o no había precio así que dijo que estaba regalado, pero no creo que haya sido un mensaje a los que se quedaron en el PRO sino a los que se fueron.

Las condiciones están dadas, ambos partidos comparten un electorado muy parecido, al menos en la foto de hoy. Tampoco entiendo que hay un reclamo popular masivo en relación a tener una unión entre ambos partidos, pero creo que hay un interés superior en darle una chance a la provincia de Buenos Aires de que no vuelva a ser gobernada por el peronismo. Es un baile de dos, así que no basta con que solamente una parte quiera bailar, sino que es necesario que ambas partes se encuentren.

-Macri ha mencionado en distintas oportunidades la necesidad de ordenar y fortalecer al PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo avanza ese proceso y qué cambios considera fundamentales?

El PRO tiene que estar preparado para ambas cosas, porque si no se produce la posibilidad de una lista conjunta, el PRO irá junto con el radicalismo, con el nombre que en su momento tenía, conservado en muchos concejos deliberantes del interior de la provincia, que es Juntos por el Cambio (JxC), y tendrá que hacer una lista única, no es que si el PRO no tiene un acuerdo con La Libertad Avanza, se retira del mercado.

La foto actual de la provincia es que La Libertad Avanza casi no tiene intendentes o tiene pocos, por otro lado la UCR y por otro lado el PRO, tienen más territorio. Entonces, está claro que si no se produce dentro de los lineamientos una alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia, el PRO deberá ir de manera individual a la elección.