"El gobierno nacional, en un año y medio, puso cero pesos prácticamente en Tres Arroyos", comentó el alcalde Pablo Garate.

En ese sentido, se refirió a la paralización de las obras públicas por parte del gobierno nacional. Al respecto, comentó cómo es el panorama en materia de obras: "Nosotros estamos haciendo algunas obras públicas y algunos servicios públicos con recursos municipales".

Sin embargo, Garate indicó que las grandes obras deberían hacerse con la articulación con Nación. "Acá hay dos rutas que cruzan la ciudad y están deterioradas. Y cuando me siento con Vialidad Nacional me dicen que no tiene plata para obra".

"En Argentina los políticos se la pasan peleando, tirándose piedras de un lado para el otro mientras la gente mira que no hay respuestas a los problemas", lamentó.