-Fernando, usted es un intendente referenciado en el PRO, de hecho, hace algunas semanas Mauricio Macri visitó la ciudad. En este sentido, ¿cómo evalúa la decisión de Patricia Bullrich de dejar formalmente e PRO y afiliarse a La Libertad Avanza?

No sé si me corresponde hablar específicamente del caso de Patricia Bullrich, pero sí puedo hablar en general. Yo llegué por el PRO y creo que el electorado me eligió también por formar parte de un espacio que representa ciertos valores con los que me siento plenamente identificado. Por eso creo que debemos seguir fortaleciendo nuestro espacio, nuestro partido, como opción política, como referencia en cada uno de los distritos donde estamos.

Si compartimos valores u objetivos con La Libertad Avanza, me parece bien pensar en fortalecernos como alianza, como propuesta electoral para este año. Pero en mi caso, tengo muy en claro dónde quiero estar y desde qué partido voy a seguir trabajando para resolver los problemas de la gente. Fui elegido para eso, para gestionar día a día en un contexto muy complejo.

Bouvier junto a Macri durante su visita a Arrecifes.

-¿Y cómo está impactando ese contexto en su gestión?

La situación es muy complicada: estamos pagando los sueldos con lo justo y el dinero no alcanza. Estamos gestionando asistencia tanto con la Provincia como con la Nación para poder hacer frente a este contexto. Hacemos un esfuerzo enorme para mantener las cuentas ordenadas, ser austeros y cuidadosos. Gracias a la herramienta del leasing, el año pasado pudimos adquirir una retropala, y la semana pasada firmé con la presencia del gobernador Axel Kicillof el contrato para un camión recolector de residuos domiciliarios.

Fernando Bouvier junto al gobernador Axel Kicillof.

-Volviendo a la relación con La Libertad Avanza, ¿cómo es la convivencia política en el distrito?

Acá venimos trabajando bien. Las responsables de ANSES y PAMI en Arrecifes son de La Libertad Avanza, pero eso no nos impidió trabajar juntos. Por primera vez en la historia de Arrecifes, tuvimos una colonia de vacaciones del PAMI con más de 150 adultos mayores que disfrutaron el verano. Ya la estamos preparando para el invierno. Con ANSES pasa lo mismo: hay colaboración.

Aunque pertenezcamos a partidos distintos, el trabajo en conjunto se da. Creo que eso habla de una madurez política que tenemos que tener todos. Cuanto más unidos trabajemos, con objetivos claros y una propuesta de gobierno concreta, mejor nos va a ir en las elecciones. Después, obviamente, hay factores que no dependen de nosotros. Pero hay que sumar voluntades. Sabemos bien quién es nuestro adversario político y debemos derrotarlo para volver a gobernar la provincia y darle bienestar a los bonaerenses.

Estoy convencido de que, si seguimos fortaleciendo el espacio, vamos a tener una buena elección legislativa ahora y, por qué no, también en las próximas elecciones ejecutivas. Una alianza, como decís, no está lejos. Hay mucho por discutir y trabajar, y seguramente en algunos distritos será más fácil que en otros. El PRO tiene más de 300 concejales que seguramente también se van a sumar al armado político en la provincia. Lo importante es llegar a las elecciones con bases sólidas, unidos y con el objetivo claro de ganar.