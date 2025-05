En medio de una creciente tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, el ex presidente Mauricio Macri salió al cruce de Javier Milei, quien había acusado al partido fundado por Macri de ser responsable de la caída de la ley de Ficha Limpia en el Senado. Junto a la diputada Silvia Lospennato, impulsora del proyecto, Macri apuntó directamente contra el Gobierno nacional, al que acusó de haber defraudado a la ciudadanía.

“Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política”, aseguró. Y agregó con contundencia: “No se puede haber caído nunca la ley. Esto así de golpe no puede haber pasado. El Gobierno es el único responsable”.

La Libertad Avanza, en la mira del ex presidente

Macri sostuvo que La Libertad Avanza “se equivoca de adversario” y negó que el PRO tenga responsabilidad en lo sucedido en la Cámara alta. En ese sentido, elogió a Silvia Lospennato, señalando que “batalló durante 9 años cuando nos trataban de locos” y denunció contradicciones dentro del oficialismo: “Ahora vamos al recinto, están los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban”.

“La tristeza de lo que está pasando va más allá de una elección”, continuó Macri, advirtiendo que lo ocurrido “altera el camino de construcción, de esperanza, de confianza” y que el proyecto representaba “un paso adelante que involucraba un estado de optimismo para mucha gente”.

Críticas al manejo legislativo del oficialismo

El líder del PRO también recordó la colaboración de su espacio con el Gobierno durante el último año y medio: “No solo lo ayudamos a ganar públicamente, sino que lo ayudamos a sacar cinco herramientas sin las cuales el Gobierno hubiera colapsado y lo hizo el PRO. Pero hicimos lo correcto, no lo conveniente”.

A su vez, Macri señaló que la situación generada complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambos espacios en la provincia de Buenos Aires. “Esto ha complejizado mucho el diálogo por un acuerdo en la provincia. Yo esperaba que el Presidente pida perdón, que diga ‘nos salió mal’ y que van a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores. De golpe Silvia Lospennato es el ogro. A mí me dijo muchas veces que ella era brillante”, lamentó.

Lospennato defendió su trabajo y apuntó contra el oficialismo

Por su parte, Silvia Lospennato también rechazó las acusaciones del Gobierno y reivindicó su compromiso con la iniciativa. “Hace muchos años que estoy trabajando por esta ley. Todo el mundo sabe lo que trabajé sobre este proyecto”, afirmó en diálogo con A24.

La diputada aseguró que los votos estaban garantizados antes de la sesión, pero que al momento de votar, dos senadores cambiaron su postura sin brindar explicaciones. “Nos dijeron que estaban los 38 votos. Al momento de votar, estos dos senadores cambiaron su voto sin explicación alguna”, indicó.

Lospennato también cuestionó el manejo político del oficialismo en el Congreso: “Si sabían, no retirarla es complicidad. Si no sabían, a un aliado del Gobierno es clavarle un puñal por la espalda”. Según remarcó, la falta de coherencia entre el Presidente y su bloque parlamentario pone en evidencia una “gran inconsistencia”.

Además, subrayó que los registros del Congreso demuestran su trabajo sostenido en favor de la ley, y acusó al Gobierno de “mentirle a los ciudadanos” al responsabilizar al PRO por el resultado.

Una advertencia institucional y una crítica directa a Cristina Kirchner

Mauricio Macri fue más allá del conflicto coyuntural y advirtió sobre las consecuencias institucionales del rechazo a la ley. “Se pierde la esperanza de normalizar el país. Esto que hemos hecho es un balazo a todos los argentinos”, aseguró.

En ese marco, afirmó que la principal beneficiaria de este escenario es Cristina Fernández de Kirchner, ya que la norma habría implicado restricciones para dirigentes con condenas judiciales. “Esto la favorece”, sentenció.

“No están capacitados para conducir”

Finalmente, Macri cerró su mensaje con una evaluación crítica sobre la capacidad de La Libertad Avanza para gestionar el poder legislativo. “Si tenemos que hacer ese salto de fe, el Gobierno no está capacitado para conducir y para sacar una ley”, declaró.

A modo de sugerencia, planteó que un gesto de autocrítica por parte del Presidente podría haber cambiado el panorama: “No es tan difícil decir ‘fracasé, me equivoqué, perdón’”.

La situación abre un nuevo capítulo en la relación entre el PRO y el oficialismo, con un futuro incierto para el proyecto de Ficha Limpia, que ahora deberá recomenzar su camino legislativo desde cero.