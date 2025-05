-¿Cuál es hoy la situación concreta de la crisis hídrica en Carlos Casares? ¿Qué zonas del distrito están más comprometidas?

Podríamos decir que todo el partido. Pero, por supuesto, la zona sur es la más comprometida, porque es la zona en la que no tenemos ruta. La zona norte tiene la ruta 50, tiene accesos, tiene el canal Mercante, que la cruza, que desagua. En cambio, en la zona sur tenemos aproximadamente, entre 800 y 900 kilómetros de camino de tierra, que están entre 50 centímetros y un metro por debajo del nivel de los campos.

Con un régimen de lluvias que, en algunos lugares, ya está llegando a los mil milímetros en estos tres meses —muchísimo más de la media anual, que es de 810—, estamos con una emergencia hídrica muy importante.

-¿Qué medidas ha tomado su gestión para mitigar los efectos de las inundaciones en los caminos rurales y en los campos productivos?

La última inundación importante fue en el año 2012, cuando llovió, para esta fecha, lo mismo que ahora, incluso un poquito menos. Y, producto de haber hecho mucho trabajo en estos trece años y medio de nuestra gestión, hoy la situación es totalmente diferente a aquella, en la que, al sur de la ruta 5, la ciudad estaba aislada, las empresas lácteas no podían sacar la producción, estaban todos los caminos cortados, intransitables. Fue muy duro; recién habíamos entrado en la gestión.

Hemos hecho muchas obras. Hemos hecho 285 km de alteo de caminos, hemos hecho un canal de 55 km que se cruza todo el sur del partido, con desagüe hacia otro canal que había en Nueve de Julio. Todo eso ha facilitado que, aun con la misma lluvia, y a pesar de que tenemos problemas con muchos caminos secundarios, la situación sea otra.

Hoy tenemos todas las localidades perfectamente comunicadas, con acceso a las rutas. Tenemos el corredor lácteo, donde en ningún momento de estos tres meses dejaron de ingresar los insumos y sacar la producción. Tenemos comunicadas ya todas las escuelas rurales. En su momento, quedaron tres escuelas rurales aisladas; hoy ya las tenemos todas comunicadas.

Estamos priorizando la educación, la salud, la producción. Hoy el girasol prácticamente se pudo levantar todo. En estos momentos se está cosechando la soja y el maíz. Yo estoy permanentemente en contacto con las cerealeras, y se está llegando a todos los campos, con alguna dificultad, pero están levantando la cosecha los campos que no están anegados, porque hay 100 mil hectáreas anegadas.

-En un contexto en el que productores rurales convocaron a una movilización para el próximo lunes, usted pidió dejar de lado las ideologías para trabajar en conjunto. ¿Por qué se llegó a este nivel de tensión con un sector del campo?

Tengo una excelente comunicación con los productores agropecuarios. De hecho, los invito a todos permanentemente. Soy un intendente de puertas abiertas, recibo a todo el mundo, mucho más a los productores a quienes normalmente los encuentro y, aparte, con mi condición técnica, me he puesto al frente de los trabajos que generalmente se hacen en el sector. Y ahora, en la emergencia, en toda esta coyuntura, tenemos muchos frentes de trabajo reparando caminos, y estoy al frente de estos. Así que me encuentro todos los días con los productores en el campo. Dialogamos, consensuamos y acordamos qué camino hacer, qué no. Tengo un diálogo permanente.

Esta movilización del lunes es, claramente, una manifestación política, donde muchos son de la oposición y ya se han expresado en las redes. Y, bueno, por supuesto que tenemos muchos caminos secundarios cortados. Pero estamos ante una situación extraordinaria. A pesar de que nos ven trabajando, a pesar de que nos vieron trabajando todos estos años haciendo grandes obras en el sector de caminos, estamos en un año de elección y creo que es una jugada política. No hay otra explicación.

-¿Considera que hay intencionalidad política detrás de los reclamos del campo?

Sí, porque conmigo pueden venir a hablar todas las veces que quieran. Pero a ellos no les interesa venir a hablar, sino hacer una movida política.

-¿A qué sectores se refiere cuando habla de “la oposición”? ¿A La Libertad Avanza, al PRO?

Son partidos no peronistas, a los que les van cambiando el nombre, pero es un modelo. Son todos espacios liberales, antiperonistas, conservadores. Acá, circunstancialmente, está La Libertad Avanza, y también hay una lista vecinalista, que fue la que salió segunda en la elección del año pasado, cuando yo salí intendente, que está encabezada por un productor agropecuario, así que tiene muchos productores detrás, que todo este tiempo han estado fogoneando las redes, y es muy probable que parte de ellos esté en la movilización.