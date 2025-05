Soledad Alonso, diputada provincial de UP

Soledad Alonso, diputada provincial de UP

-Tras el rechazo a Ficha Limpia, desde diversos espacios políticos se acusó al bloque Unión por la Patria de festejar la impunidad. ¿Qué les responde siendo parte de este bloque y alineada con Cristina Fernández de Kirchner, principalmente?

En realidad lo que se festejó es que no se pudo lograr la proscripción. Esta ley de limpia no tenía nada, era una ficha puesta para que Cristina no fuera nunca candidata a absolutamente nada, porque la quieren fuera del juego. Es una ficha de juego, la quieren fuera del juego. Por eso esta ficha sucia era solamente para Cristina.

Si vamos a hablar de causas judiciales, Mauricio Macri es la persona exponencialmente más juzgada, más condenada y que también ha utilizado Comodoro Py para poder salvarse de un montón de situaciones como está pasando hoy con Libra y Javier Milei, donde la justicia opera políticamente en beneficio de la derecha, tanto con Milei como fue en su momento con Macri.

Ellos no tienen problema de que salga Ficha Limpia porque nunca los van a condenar en las causas ya que siempre los terminan absolviendo. En cambio, a Cristina la condenan por un supuesto delito que ella es incapaz de cometer, ya que su figura jurídica impide que pueda incurrir en cualquier tipo de situación de corrupción en la obra pública siendo presidenta de la Nación. Aunque este delito podría ser considerado corrupción en el caso de un jefe de Gabinete, un presidente o presidenta de la Nación nunca podría cometerlo.

Y sin embargo hoy estamos en Argentina con estas causas en las cuales Cristina, si bien no puede cometer el delito de forma física, está incapacitada para poderlo cometer, es culpable. Pero les costaba y necesitaban tener Ficha Limpia para sacarla de juego político a Cristina. Era la culminación del método mafioso de proscripción a dirigentes políticos a partir del manejo de los medios y el copamiento del sector judicial.

Esto lo están pensando y llevando adelante en Latinoamérica: empiezan a ensuciar a una persona repitiendo "corrupta, corrupta, corrupta". Y muchas veces, después, lo que se dice hay que salir a probar que no es cierto. Es decir, es al revés de como debería ser: en lugar de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, uno es considerado culpable y tiene que andar demostrando su inocencia.

Esto es algo pergeñado desde hace muchos años para culpabilizar al kirchnerismo y construir la idea de que el kirchnerismo es igual a corrupción, que Cristina es igual a corrupción, que los peronistas somos igual a corrupción. Está pergeñado para que desde los medios de comunicación y la justicia cómplice esto fuese así.

Con el tema de Ficha Limpia y las situaciones que podrían representar un revés político también para La Libertad Avanza, se han dado cuenta de que una persona no puede presentarse si tiene una sentencia firme, eso ya existe en la Constitución Nacional. Ellos querían adelantar la jugada para que no se presentara Cristina, nada más ni nada menos, cuando ella ya había dicho que quería postularse en la provincia de Buenos Aires. Ficha Limpia tampoco les estaba sirviendo mucho a ellos.

-Ahora este resultado en el Senado despeja definitivamente el camino para que Cristina se vuelva a ser candidata. ¿Cómo cree que reaccionaría la sociedad frente a una eventual postulación de Cristina en este contexto de fuerte polarización?

Creo que el pueblo la va a acompañar, no tengo ninguna duda. El pueblo sabe que vivió mejor en los años donde Cristina fue presidenta, donde gobernó el kirchnerismo. Yo estaba muy contenta creyendo que por ahí la tenía compañera de banca como diputada provincial, pero sé que Cristina merece estar en los lugares donde realmente se deciden las políticas y especialmente las nacionales, y eso es como senadora nacional o diputada nacional, porque es desde ahí donde nosotros le tenemos que poner el freno a Javier Milei.

Así que dejando de lado mis ganas, pienso en el pueblo y las ganas del pueblo tienen que ser que Cristina esté poniéndole el freno, ya que es la gran opositora a Javier Milei, como fue en su momento la gran opositora a Mauricio Macri y es la única capaz de poder sintetizar la voluntad del pueblo para poder ganarle tanto en la elección legislativa del 2025 como en el 2027.

Creemos que en Cristina está la esperanza de un pueblo entero, en Cristina están las realidades concretas de haberlo logrado, de haber tenido los mejores salarios, las mejores jubilaciones. La mayor cantidad de creación de puestos de trabajo de Argentina en los últimos 40 años se hizo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que incorporó a más de 5 millones de personas al trabajo formal.

Entonces, Cristina es una realidad para muchos de nosotros que queremos vivir en un mundo más justo, en un país con igualdad social, pero especialmente con derechos, con trabajo y con dignidad. No queremos que nos regalen nada. Lo que sí queremos es que nuestro trabajo sirva para vivir dignamente y alcance para llegar a fin de mes, y que las jubilaciones alcancen para llegar a fin de mes, para comprar los remedios y para que un abuelo, una abuela, pueda comprarle algo a sus nietos o viajar, como hicieron en la época de Cristina Fernández de Kirchner, que viajaban por toda el país en Aerolíneas Argentinas, los jubilados y las jubiladas.