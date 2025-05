Florencia Retamoso: “El PRO no supo interpretar hacia dónde estaba virando la sociedad”

—¿Qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de dejar el PRO y afiliarse a La Libertad Avanza?

Bueno, en primer lugar, porque mi jefa política, Patricia Bullrich, tomó la decisión de afiliarse a La Libertad Avanza, y porque entendí que los partidos que surgieron como alternativas para generar un cambio profundo en la Argentina, como fue el PRO en su momento, tenían objetivos claros: representar la República, impulsar transformaciones de fondo y defender ideas.

Cuando los partidos se alejan de su base ideológica, de su razón de ser, ya no representan aquello por lo que uno luchaba. En ese sentido, comprendimos que quien hoy realmente encarnan las ideas de la libertad y el cambio es Javier Milei.

—¿Considera entonces que el PRO se desvió del rumbo original y dejó de representar las ideas de un cambio profundo?

Sí, nosotros teníamos una línea interna muy fuerte dentro del PRO frente a posturas como la de Horacio Rodríguez Larreta, que apuntaba a una gran comunidad de dirigentes, mientras que nosotros entendíamos que era necesario impulsar un cambio real, que no se trataba de una disputa superficial, sino una batalla ideológica.

Para nosotros, alejarse del populismo y el republicanismo sin ideas eran banderas fundamentales. El PRO no supo interpretar hacia dónde estaba virando la sociedad argentina. Patricia lo entendió mejor que nadie: fue candidata a presidenta y apenas percibió que no estaba logrando representar lo que la sociedad pedía, no dudó en acompañar a Javier Milei.

Y cómo no lo iba a hacer yo, que soy una militante más, una dirigente en una provincia donde el populismo se ha instalado con fuerza, y donde nosotros estamos dando una verdadera batalla ideológica y cultural. Hoy el kirchnerismo gobierna la provincia y sigue defendiendo ideas populistas que fracasaron.

—¿Ve posible una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a futuras elecciones en la provincia?

Sí, lo veo posible, porque muchos dirigentes del PRO piensan como nosotros. El PRO fue, en su momento, muy importante para iniciar un cambio en la Argentina. Pero no alcanzó. Hoy es Javier Milei quien está llevando adelante un cambio real, profundo, con medidas que son drásticas, disruptivas, que tal vez no vean nuestros abuelos, pero sí nuestros hijos. Es necesario encararlo, porque si no, Argentina corre un grave riesgo de colapso fiscal y económico.

Nosotros no queremos especular, por eso tomamos la decisión de sumarnos a La Libertad Avanza para fortalecer el cambio en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos de muchos actores, incluso de aquellos que hoy están en el PRO.