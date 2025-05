-¿Cuál es la situación actual en Exaltación de la Cruz luego de las lluvias que acumularon cerca de 400 milímetros, superando los registros históricos del distrito?

Tenemos registros de 450 milímetros en zona de Andonaegui, en zona rural, y tenemos registros de 280, 300 en el casco de, por ejemplo, Capilla del Señor. Tenemos en cuenta que Exaltación de la Cruz no es solamente Capilla del Señor, es Parada Robles, Arroyo de la Cruz, Los Cardales, pero en líneas generales sí estamos hablando de una tormenta de unos 300 milímetros que está totalmente fuera del rango de lo que pasó en la historia de Exaltación de la Cruz. La última tormenta muy fuerte fue en 1993, cuando cayeron 260 milímetros y quedó todo bajo agua.

Ahora estamos hablando de registros de entre 450 y 300 milímetros en las distintas partes, y verdaderamente gracias a que venimos trabajando mucho desde aquel 1993 a esta parte en obras hidráulicas, pudimos muy sobre la línea menguar bastante los daños que hemos recibido.

A partir del sábado a la noche, domingo a la madrugada, cuando cesaron las precipitaciones, empezó a trabajar la obra hidráulica, empezó a drenar el agua, y eso permitió que vaya bajando el arroyo de la Cruz, que estuvo muy a punto de desbordarse, lo que se desbordó fue sobre la zona costera, y obviamente que también tuvo que ver el hecho de que las redes de cloaca y demás se colapsaron, con lo cual no todo fue el desborde general, pudo contener bastante el terraplén costero, el cauce que nosotros venimos haciéndole al arroyo, y por supuesto el drenaje rápido por el canal aliviador que montamos en marzo del 2020, antes de la pandemia.

Entonces ayer domingo, aún con algunas anegaciones, en los ingresos y salidas del pueblo del Capilla del Señor, ya pudimos trabajar con la gente volviendo a sus hogares, con el agua bajando mucho en las zonas habitadas.

En el día de hoy ya estamos limpiando la salida de Capilla, donde hubo mucho liquido cloacal y estamos haciendo una limpieza, una desinfección para poder abrirla, tenemos ramas, basura, muebles, todo lo que el agua fue trayendo, y en las zonas más bajas se fue acopiando.

-¿Con qué recursos y personal enfrentaron la emergencia desde el municipio, teniendo en cuenta que recibieron ayuda de la Provincia, pero usted mencionó que no hubo ningún llamado ni colaboración por parte del Estado Nacional?

En el municipio tenemos nuestra Dirección de Reducción de Riesgo, y con todas las áreas como la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Gobierno, de Salud, trabajamos. También con los Bomberos Voluntarios de Capilla del Señor, que se trabajaron todo. Todo el personal municipal puso el esfuerzo necesario para esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) nos llamó todos los días, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia también nos llamó todos los días, el "Cuervo" (Andrés) Larroque, también con sus funcionarios, sus directores, envió recursos, no solamente colchones, agua, productos de limpieza, sino además herramientas.

Ha venido la gente de Defensa Civil de la provincia, la gente del Ministerio de Seguridad, que nos ha ayudado a resolver algunos hechos aislados que nos han pasado. Hemos corrido con un hecho de cinco policías que casi se mueren, porque se los llevó la correntada, estuvieron cinco horas agarrados de un árbol para que no se los llevara y tuvo que venir la gente de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad para poder rescatarlos con botes y demás. Parecía una película de ciencia ficción.

Así que lo hicimos con los recursos municipales, con todas las áreas de la Provincia, con el Ministerio de Ambiente que nos envió herramientas, botes, el ministro de Gobierno (Carlos Bianco) también estuvo comunicado con nosotros, todo esto hizo que pudiéramos salir de esta situación.

Y llamativamente después nos enteramos que hubo una reunión, un cónclave, en Campana, de la que nos separa una calle, entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y los intendentes de Campana y Zárate quienes también están sufriendo esto y mucho peor, yo me solidarizo y mucho, de hecho me he comunicado telefónicamente con el intendente de Zárate para ponerme a dispocisión, aun estando nosotros en riesgo.

Pero no tuvimos un gesto ni de la ministra, ni del ministro nacional, hicieron esta reunión y no nos llamaron, no tenemos un mensaje de aliento, hubiésemos necesitado muchísimo de ellos, como vehículos para poder al menos entrar a la gente que se dirigía al hospital San José, para poder pasar la entrada de Capilla que estaba totalmente inundada. Tuvimos que hacerlo como pudimos, poniendo en riesgo a los pacientes.