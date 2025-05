Bianco: “No queremos más unidad hasta que duela ni rejunte electoral”

En medio de una interna cada vez más tensa dentro del peronismo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó un mensaje claro y sin rodeos: “No queremos más unidad hasta que duela ni rejunte electoral”. Con estas palabras, uno de los funcionarios más cercanos a Axel Kicillof marcó la cancha de cara a las elecciones legislativas 2025 y apuntó a consolidar una fuerza política con proyección a futuro, dejando atrás los acuerdos “forzados” del pasado reciente.

En entrevista radial, anoche Bianco remarcó que si bien la unidad es importante, debe ser genuina: “Se habla todo el tiempo de la unidad. Y bueno, hicimos la unidad en el 2019 y no fue bien. Fue una unidad electoral, no fue una unidad política, claramente, porque el gobierno, con sus claroscuros, no fue un gobierno exitoso, si no lo hubiesen reelegido”.

“Nos sigue doliendo la unidad del 2019”, agregó el funcionario, haciendo alusión a aquella coalición que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia, pero que terminó deshilachada por internas y falta de cohesión.

La mirada puesta en 2027

Para Bianco, la mirada debe estar más allá del calendario inmediato. “Más allá de que haremos todo lo posible desde el Movimiento Derecho al Futuro para ganar las provinciales y las de diputados nacionales, lo importante es organizar una fuerza política de acá para adelante”, afirmó. En ese sentido, se mostró enfático al señalar que “no se trata de un rejunte para ganar una elección, sino de construir una alternativa real de poder”.

También relativizó el impacto que podría tener una derrota en 2025: “El peronismo perdió en las intermedias en 2009 y ganó Cristina (Kirchner) con el 54% en 2011. Perdió en 2013, perdió en 2015, en 2017… pero después ganó Alberto en 2019 y Axel en 2023. No es determinante de lo que pase en 2027”.

El rol de Cristina y la posible foto con Kicillof

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo político que incluya a la expresidenta, Bianco no lo descartó, pero puso condiciones: “Ojalá que haya una foto, de Axel, de Cristina, de todos los referentes del peronismo en unidad, luego de que se creen las condiciones para una nueva alternativa política de cara al futuro. No un rejunte electoral”.

Sobre una eventual candidatura de la exmandataria, señaló: “Primero hay que ver si Cristina quiere ser candidata. A partir de eso, y con una convocatoria de Kicillof, se tendrán que discutir las condiciones”. Y advirtió: “Algunos podrán estar de acuerdo con lo que plantea el gobernador en términos de ordenamiento político, y otros pueden estar en contra”.

“Lo que no va a permitir Axel es que no se respete su posición”

El funcionario dejó una definición política clave al hablar de la autoridad de Kicillof dentro del peronismo bonaerense: “Lo que yo digo es que, como en cualquier provincia de la Argentina, al oficialismo lo ordena el gobernador. Lo que pasa es que algunos quieren que eso no pase en Buenos Aires. Esa es la anomalía”.

Y fue aún más directo al diferenciar el esquema bonaerense del nacional: “Lo que no va a dejar que suceda Axel es que no se respete su posición política hoy en la provincia de Buenos Aires. Y lo que nunca va a dejar que suceda es algunas cuestiones que pasaron en su momento en el gobierno nacional, en donde había algunos ministros que no respondían al presidente, sino a otras referencias externas al Ejecutivo”.

“Eso no va a pasar acá —cerró Bianco—, y te lo digo porque estoy en todas las reuniones de gabinete y en las reuniones bilaterales con cada uno de los ministros. Acá queda la orden de gestión, es el gobernador”.

Elecciones desdobladas y territorio fragmentado

En la provincia de Buenos Aires habrá dos instancias electorales este año: el 7 de septiembre se elegirán diputados y senadores bonaerenses, y el 27 de octubre se votará para diputados nacionales. Según adelantaron desde La Plata, Kicillof jugará un rol protagónico en ambas contiendas, pero sobre todo pondrá el cuerpo en la provincial.

El desdoblamiento impulsado por el propio gobernador busca evitar arrastres indeseados y permitir una estrategia más segmentada: se prevé que el peronismo presente una lista distinta por cada sección electoral. Sin embargo, la superestructura partidaria aún no entabló un diálogo sólido.

Desde el kirchnerismo sostienen que ya hubo gestos de acercamiento, incluso aseguran que Cristina cedió en varias oportunidades. Desde el massismo también reclaman un “esquema de unidad”. Todos reconocen lo mismo: separados, las chances de La Libertad Avanza crecen, tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense. Pero el camino a esa unidad todavía está empantanado.