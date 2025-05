-Cecilio, teniendo en cuenta que usted es un intendente muy referenciado en el sindicalismo, ¿cómo evalúa la constitucionalidad del DNU 340/25, que limita el derecho a huelga y amplía las actividades esenciales?

Ya hay antecedentes sobre otro decreto que fue declarado inconstitucional. Estimo que con este va a pasar lo mismo. Conozco a muchos en la CGT, fundamentalmente al compañero (Hector) Daer, al cual le estuve consultando, y van a presentar, obviamente a traves de sus apoderados legales, un pedido a la justicia de dejar inconstitucional este nuevo decreto que, claramente, atenta contra el derecho de huelga.

Los trabajadores, la única forma de protestar que han tenido en muchas circunstancias es esta, de distintos modos, ya sea que lo decida cada gremio en particular o la CGT. Así que van a tomar ese rumbo sin duda alguna y esperemos que la justicia actúe en consecuencia.

-En una entrevista reciente con este medio, una diputada dijo que el gobierno de Javier Milei muestra una obsesión por meterse en los sindicatos. ¿Comparte ese análisis?

Depende el gremio. Hoy tenemos serios problemas en la UATRE, por ejemplo, hay muchísimas irregularidades. Si la cosa viene por resolver ese tipo de cuestiones, bueno. Los trabajadores rurales no tienen obra social, no tienen salario, no tienen prácticamente nada. La conducción nacional del gremio de UATRE ha abandonado esa lucha. Entonces hay una situación compleja, hay una muy mala administración del gremio, y lamentablemente han intervenido la obra social.

A nadie le gusta la intervención, pero también hoy el gremio de UATRE es como si estuviera intervenido de hecho. No hay actuación gremial, no hay defensa de los trabajadores, que para eso fueron elegidos los dirigentes actuales. Y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de esa actividad. Pero, si es por ir en contra del gremio no estoy de acuerdo, obviamente.

-Mencionó que la CGT presentará un pedido ante la Justicia para que se declare inconstitucional el decreto. ¿Cree que es suficiente? ¿Qué rol deberían asumir los sindicatos y las organizaciones sociales frente a las reformas que impulsa el gobierno nacional?

La CGT históricamente ha cumplido el rol de conducir al movimiento obrero organizado, de oponerse a este tipo de cosas, más allá de los gobiernos que estén en este momento elegidos constitucionalmente. Y bueno, la verdad que nadie se atrevió a tanto, habría que ver. Hasta ahora, algunas cuestiones que pretendía llevar adelante el gobierno fueron rechazadas, como el primer DNU por ejemplo, que fue declarado inconstitucional.

Después, el análisis es mucho más profundo. Me da la impresión de que no solo tenemos que cargar a la CGT y al movimiento obrero la reivindicación, las luchas. El pueblo entero tiene que estar reaccionando, y uno ve que la gente no reacciona, lamentablemente, está todo el mundo esperando a la CGT y cuando se convoca un paro, tenés el gremio de la UTA, por ejemplo, que no adhiere.

Es compleja la situación actual. Hay que hacer un análisis muy profundo de lo que nos está pasando como movimiento obrero. El otro día, charlando con compañeros sobre temas gremiales, decía que esos grandes líderes como José Ignacio Rucci, como Saúl Ubaldini, prácticamente han sido olvidados desde la CGT misma, y eso no debería estar pasando.

Es fundamental que esos dirigentes sean reivindicados y que surjan nuevos dirigentes del movimiento obrero que sean capaces de conducir este periodo. Ya sea de este gobierno, el que venga o el que ha estado. Que sean creíbles, para los trabajadores, fundamentalmente, que están un poco descreídos del accionar gremial. Y quizás algún compañero se sienta molesto por lo que digo, pero es la cruel realidad.