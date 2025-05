-¿Cuáles fueron las principales inquietudes que los representantes de la Sociedad Rural le plantearon respecto al impacto del temporal en el sector agropecuario local?

Tenemos una mesa de trabajo conformada siempre con la Sociedad Rural, con productores, por los temas centrales de Chacabuco, en lo que respecta a canales, caminos, seguridad y otros temas, por lo tanto es permanente el trabajo. Hemos sufrido en este mes más de 500 milímetros, de los cuales 400 milímetros cayeron en 36 horas. Esto ha generado un inconveniente importante, tanto en el casco urbano como en todo el partido.

El año pasado instrumentamos un plan hídrico en la localidad, tenemos un plan maestro hidráulico, tanto rural como urbano, limpiamos 160 kilómetros de canales, y tuvimos la suerte de que, ante tanta precipitación en tan corto tiempo, los canales troncales funcionaron bien. Tuvimos agua en algunos barrios, pero rápidamente trabajamos con el comité de emergencia y pudimos avanzar.

Con el sector rural veníamos trabajando en una agenda de temas, por supuesto que a partir de la lluvia también tenemos un mapa donde seguir focalizando tareas, como la inminente reparación de caminos, porque estos 500 milímetros en un mes y varios días de lluvia, hicieron que tanto esfuerzo que veníamos poniendo prácticamente se perdiera, y tuviéramos que arrancar nuevamente en la recomposición de los caminos rurales, dándole prioridad a los troncales y después a los secundarios.

En nuestro distrito tenemos 2.200 kilómetros de camino por la división que tenemos, entonces hoy estamos lanzando un plan, tanto urbano con la mejora de 100 cuadras, como de caminos rurales, en los que estamos trabajando fuertemente la accesibilidad.

Y por otra parte también en los últimos meses hemos lanzado junto con la Sociedad Rural un plan de seguridad que tiene que ver con la colocación de cámaras en diferentes arterias de caminos rurales, y un dron que también nos ayude a monitorear.

-¿Se está pensando en cómo mitigar el impacto de futuros eventos climáticos?

Sí, la única forma es estar prevenidos lo mejor posible, aunque muchas cosas no se pueden prever. Hoy vemos cómo el cambio climático impera en el mundo y en la República Argentina, con ciudades que han sufrido no solo gran cantidad de precipitaciones, de milímetros de agua, sino que también en muy corto tiempo, y no están preparadas para eso.

Por eso hoy lo que podemos hacer es ir preparando, ir teniendo las obras bien saneadas, en condiciones, cosa que ayuda al escurrimiento de las aguas con las diferentes cuencas.

Este plan hidráulico que hemos diseñado en Chacabuco hace años, con las pendientes, las cuencas, los canales troncales, los canales secundarios, es algo que implica mucho costo y mucho tiempo, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que ir avanzando en etapas, como lo venimos haciendo, e ir previendo para que, cuando ocurra, estemos lo mejor preparados posible.

Y quiero destacar que a través de la Dirección de Hidráulica hemos tenido el mayor acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, que nos brindó maquinarias también.

-En cuanto a otro tema relevante como el financiamiento productivo: ¿qué diagnóstico realizaron desde el municipio para impulsar una línea de microcréditos junto al Banco Provincia y qué contexto motivó esta medida?

Estamos trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia en las diferentes ofertas. Tenemos un plan de desarrollo local que está en marcha, tenemos un plan de desarrollo industrial para Chacabuco, trabajamos con las grandes, pequeñas y medianas empresas. Tenemos emprendimientos y microemprendimientos, que también se complementan con la feria Producir, que por ejemplo el pasado 25 de mayo tuvimos en nuestra plaza principal, en coordinación con las áreas de cultura y de turismo, y que contó con 275 stands de Chacabuco.

Esto tiene que ver con dinamizar un sector importante de la economía local, y creemos que también es una fuente laboral importante, por eso articulamos con diferentes programas, tanto del Ministerio de la Provincia o del Banco Provincia en este caso. También es clave diseñar otras líneas que tienen que ver ya con las empresas y las pymes de Chacabuco, que generan mucho valor agregado y mano de obra. Es un plan de desarrollo local integral, que abarca todos los aspectos, desde la formación laboral hasta la comercialización.

-¿Está previsto un acompañamiento técnico y asesoramiento para quienes accedan a estos créditos?

Exactamente. Hoy tenemos una mesa de trabajo con todas las industrias, acompañamos primero con el objetivo de que no se pierda un solo puesto de trabajo, segundo, para que se mantenga la producción, la calidad y el valor agregado, tercero, para buscar nuevos mercados para que nuestras empresas se puedan expandir y también ser subsidiarias de otros pequeños emprendimientos locales, a los que muchas veces terminan contratando estas grandes empresas.

La mano de obra calificada es sumamente importante, por eso trabajamos con la Universidad Tecnológica Nacional. Este año inauguramos un centro de altos estudios donde la UTN es una pata importante, la otra es el CBC de la UBA y la Universidad de Hurlingham. Todo esto tiene que ver con preparar, capacitar y formar a nuestros ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes, para lo que hoy el mercado de Chacabuco demanda.

Nuestras empresas necesitan mano de obra calificada para seguir produciendo, por eso desde la formación trabajamos la producción y la comercialización, tres elementos fundamentales que potencian a la economía local.