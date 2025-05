-Intendente, este miércoles participó en La Plata de una reunión con las autoridades partidarias de la UCR para avanzar, o al menos comenzar, a delinear una estrategia electoral de cara al 7 de septiembre. ¿Qué postura llevó al encuentro respecto a la eventual alianza con el espacio de Javier Milei, que se viene discutiendo en las últimas horas?

El partido está en debate, aún no sabemos qué va a pasar definitivamente. Estas son reuniones para ir recibiendo posturas, posiciones, mensajes que no son absolutamente contundentes. Todos tenemos más dudas que certezas de cómo, de alguna manera, terminar caminando hacia adelante en esta contienda electoral.

Está claro que el partido radical está en situación difícil, en un posicionamiento complejo, pero que en algún momento va a tener que tomar una determinación. Así que yo aplaudo, en primer lugar, que se haya logrado un nivel de convivencia entre ambos sectores políticos que hoy identifican al partido a nivel provincial y que ese diálogo, ese nivel de convivencia esté permitiendo un diálogo consensuado que nos permita avanzar hacia una conclusión y una determinación que vamos a tener que tener como partido.

Todos recordamos la famosa convención de Gualeguaychú, que también se mencionó en la reunión. Para mí fue un hecho trascendente en la historia del partido, porque no hay muchos que puedan tener un órgano partidario como una convención nacional que haya generado ese nivel de debate, más allá de que siempre hay una postura mayoritaria.

Ese nivel de debate permitió unificar hacia abajo el mensaje. No todos estaban de acuerdo en su momento, en un entendimiento con el PRO, con la Coalición Cívica, con quien fuera. Gualeguaychú determinó a los radicales, que ese era el camino, con aciertos o con errores, pero ese era el camino, y una vez que se unificó, el partido caminó en ese sentido.

Acá lo que está madurando, es un "Gualeguaychú" bonaerense, entendiendo que entre todos tenemos que tratar de lograr la mejor opción. Todos los que estamos ahí adentro, todos queremos ganar, ninguno quiere perder una elección, y más los intendentes, que tenemos que convivir permanentemente con el resultado de las acciones públicas y políticas. Por supuesto que eso está dentro de las cuestiones que también se analizan.

-Varios intendentes han manifestado que la UCR no debería ubicarse en los extremos. ¿Cree usted que hoy es posible construir un frente de centro sin aliados como el PRO, por ejemplo?

No es fácil lograr un camino del medio, que es lo que todos de alguna manera queremos, un camino que nos permita aliarnos con un sector intermedio, de ningún extremo. Es parte de lo que se plantea. Si se puede lograr eso, bienvenido sea, y si no se puede lograr, se verá cuál es la decisión. No puedo adelantar ninguna decisión concreta porque no la hubo y sería muy imprudente de mi parte decirlo o arriesgar una decisión de ese tipo. Se están analizando todas las opciones y todas las posibilidades.

Reitero, pocos partidos tienen reuniones masivas donde las autoridades partidarias se reúnen con los intendentes, con los legisladores, con los presidentes de los partidos o de los comités para analizar qué postura tomar. Tampoco ellos tienen la bola mágica, el que ocupa un cargo como presidente del partido o presidente de la convención.

El trabajo que se está haciendo es dificil, complejo, porque hay que escuchar a todas las voces, y está la que juega en un extremo, la que juega en el otro extremo y la que es desorientada, porque también hay voces desorientadas, que no saben qué hacer. En ese análisis tenemos que tratar de sacar la mejor propuesta posible.

-¿Le llegó a usted el video que, según trascendió, el gobernador Axel Kicillof envió a los intendentes?

Sí, me llegó.

-Se trataba de un video que recopilaba insultos de Javier Milei a Raúl Alfonsín. ¿En qué contexto cree que se envió ese material? ¿Fue un intento de acercamiento por parte del gobernador?

No. Tal vez fue para que no nos olvidemos las cosas que pasaron, y yo no me olvido nunca. Convivo en un pueblo, y esto nos pasa a los intendentes todos los días, con personas que nos quieren y otras que no nos quieren. No es que tenemos el 100% de adhesión, y hay personas que hacen todo lo posible para que no nos vaya tan bien. Entonces es una forma, de alguna manera, de recordarle a los intendentes esto, pero yo no me olvido.