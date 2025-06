Mayra Mendoza: "Lamento mucho lo que está sucediendo con el recorte al Garrahan, a la discapacidad y a los jubilados"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó la obra de asfalto de 12 cuadras que se lleva a cabo en el barrio San Antonio, de Quilmes Oeste, que es financiada en su totalidad por la Comuna.

“Yo sé que acá en San Antonio estamos cumpliendo con obras que se adeudan hace 60 años, soy consciente que nuestra responsabilidad y obligación es dar resultados como gestión municipal, pero para adentro de las casas hay una necesidad de cubrir las cuatro comidas a las que no se está llegando. Entonces hoy, como Intendenta, vuelvo a decir como lo hice en su momento que el asfalto no se come. Así que más allá de celebrar que podemos progresar, lamento mucho lo que está sucediendo con el recorte al Garrahan, a la discapacidad y a los jubilados”, señaló Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, y su par de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez.

En ese marco, la Jefa comunal subrayó: “Hacemos estas obras y son importantes, pero siempre digo lo mismo, prefiero no estar haciendo estas obras de asfalto y que la gente tenga para comer, porque efectivamente el asfalto no se come. Vamos por las dos cosas, por el progreso en el barrio pero también para poder tener organizada la vida adentro de las casas, no solamente de la puerta para afuera. Y para poder tener eso hace falta trabajo, salarios dignos y que vuelva un gobierno peronista y una mujer como presidenta. Eso es lo que necesitamos en nuestro país. Vamos a lo seguro y a lo concreto. En la Argentina el último buen gobierno para el pueblo fue el de Cristina (Fernández de Kirchner) así que trabajemos todos, generamos conciencia, estemos unidos y ojalá volvamos a tener a Cristina de presidenta”.

La obra consiste en la pavimentación en hormigón simple a lo largo de 12 cuadras de 7 metros de ancho de un carril por mano. Además, se realizará la adecuación de la red hidráulica existente, convirtiendo los sumideros existentes de tierra en desagües de pavimento.

También participaron de la actividad los subsecretarios de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora general de Obras e Infraestructura, Paula Benain; la directora de la Base Operativa La Paz, Karina Medina; su par del CIC La Paz, Verónica Medina, y el concejal Ezequiel Arauz.