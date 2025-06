Del 14 de junio al 13 de julio, Estados Unidos será el epicentro del fútbol internacional con la realización del primer Mundial de Clubes con 32 participantes. Equipos de todos los continentes competirán por el título en 11 ciudades sede, con transmisión confirmada en múltiples plataformas.

Un mes a puro fútbol con figuras y potencias

Con el debut en el Hard Rock Stadium de Miami y la gran final en el MetLife de Nueva Jersey, este torneo promete partidos atrapantes entre clubes como Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán, Juventus, Flamengo, y los representantes argentinos Boca Juniors y River Plate.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó el carácter histórico del evento: “Hemos decidido crear este nuevo Mundial con los 32 mejores equipos del mundo [...] Será un evento fenomenal y único”.

Cómo se juega: formato y definición

El certamen arranca con una fase de grupos: ocho zonas de cuatro equipos, todos contra todos a una sola rueda. Los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final, que comienzan el 28 de junio. Desde allí, todo será eliminación directa con posibilidad de prórroga y penales. No habrá partido por el tercer puesto.

Las sedes del torneo

Las 11 ciudades elegidas para albergar los partidos son:

Miami (Hard Rock Stadium)

Seattle (Lumen Field)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Charlotte (Bank of America Stadium)

Cincinnati (TQL Stadium)

Los Ángeles (Rose Bowl)

Nashville (GEODIS Park)

Orlando (Camping World / Inter&Co Stadium)

Washington DC (Audi Field)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Dónde ver el torneo

DAZN transmitirá todos los partidos de forma gratuita, aunque también ofrecerá una suscripción de 9,99 dólares para disfrutar los encuentros sin interrupciones ni anuncios.

Además:

Argentina: DSports, Telefe y Disney+

Perú: DSports, América TV y Disney+

México: Canal 5, TUDN, ViX

Estados Unidos: TelevisaUnivision y TNT

Otros países como Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y España también tendrán cobertura local a través de canales autorizados.



Fixture completo del Mundial de Clubes 2025

FASE DE GRUPOS

FECHA 1

Sábado 14 de junio

• 21:00 - Al Ahly vs. Inter Miami

Domingo 15 de junio

• 13:00 - PSG vs. Atlético de Madrid

• 16:00 - Palmeiras vs. Porto

• 19:00 - Bayern Múnich vs. Auckland City

• 23:00 - Botafogo vs. Seattle Sounders

Lunes 16 de junio

• 16:00 - Chelsea vs. América/LAFC

• 19:00 - Boca Juniors vs. Benfica

• 22:00 - Flamengo vs. Esperance

Martes 17 de junio

• 13:00 - Fluminense vs. Borussia Dortmund

• 16:00 - River Plate vs. Urawa Red Diamonds

• 19:00 - Ulsan Hyundai vs. Mamelodi Sundowns

• 22:00 - Monterrey vs. Inter de Milán

Miércoles 18 de junio

• 13:00 - Manchester City vs. Wydad

• 16:00 - Real Madrid vs. Al Hilal

• 19:00 - Pachuca vs. Salzburgo

• 22:00 - Al Ain vs. Juventus

FECHA 2

Jueves 19 de junio

• 13:00 - Inter Miami vs. Porto

• 16:00 - Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid

• 19:00 - Palmeiras vs. Al Ahly

• 22:00 - Botafogo vs. PSG

Viernes 20 de junio

• 13:00 - Benfica vs. Auckland City

• 15:00 - Flamengo vs. Chelsea

• 19:00 - América/LAFC vs. Esperance

• 22:00 - Bayern Múnich vs. Boca Juniors

Sábado 21 de junio

• 13:00 - Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds

• 16:00 - Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund

• 19:00 - Fluminense vs. Ulsan Hyundai

• 22:00 - River Plate vs. Monterrey

Domingo 22 de junio

• 13:00 - Juventus vs. Wydad

• 16:00 - Real Madrid vs. Pachuca

• 19:00 - Salzburgo vs. Al Hilal

• 22:00 - Manchester City vs. Al Ain

FECHA 3

Lunes 23 de junio

• 16:00 - Atlético de Madrid vs. Botafogo

• 16:00 - Seattle Sounders vs. PSG

• 22:00 - Inter Miami vs. Palmeiras

• 22:00 - Porto vs. Al Ahly

Martes 24 de junio

• 16:00 - Auckland City vs. Boca Juniors

• 16:00 - Benfica vs. Bayern Múnich

• 22:00 - Esperance vs. Chelsea

• 22:00 - América/LAFC vs. Flamengo

Miércoles 25 de junio

• 16:00 - Borussia Dortmund vs. Ulsan Hyundai

• 16:00 - Mamelodi Sundowns vs. Fluminense

• 22:00 - Inter de Milán vs. River Plate

• 22:00 - Urawa Red Diamonds vs. Monterrey

Jueves 26 de junio

• 16:00 - Juventus vs. Manchester City

• 16:00 - Wydad vs. Al Ain

• 22:00 - Salzburgo vs. Real Madrid

• 22:00 - Al Hilal vs. Pachuca



OCTAVOS DE FINAL

Sábado 28 de junio

• 13:00 - 1° Grupo A vs. 2° Grupo B

• 17:00 - 1° Grupo C vs. 2° Grupo D

Domingo 29 de junio

• 13:00 - 1° Grupo B vs. 2° Grupo A

• 17:00 - 1° Grupo D vs. 2° Grupo C

Lunes 30 de junio

• 16:00 - 1° Grupo E vs. 2° Grupo F

• 22:00 - 1° Grupo G vs. 2° Grupo H

Martes 1 de julio

• 16:00 - 1° Grupo H vs. 2° Grupo G

• 22:00 - 1° Grupo F vs. 2° Grupo E



CUARTOS DE FINAL

Viernes 4 de julio

• 16:00 - Ganador Partido 53 vs. Ganador 54

• 22:00 - Ganador Partido 49 vs. Ganador 50

Sábado 5 de julio

• 13:00 - Ganador Partido 51 vs. Ganador 52

• 17:00 - Ganador Partido 55 vs. Ganador 56



SEMIFINALES

Martes 8 de julio

• 16:00 - Ganador Partido 57 vs. Ganador 58

Miércoles 9 de julio

• 16:00 - Ganador Partido 59 vs. Ganador 60



FINAL

Domingo 13 de julio

• 16:00 - Ganador Partido 61 vs. Ganador 62