-Participó este fin de semana del plenario del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata. ¿Qué lo llevó a acompañar a Axel Kicillof en el lanzamiento de este espacio? ¿Cree que representa el futuro del peronismo bonaerense?

Sí, no tenemos ninguna duda. Desde hace tiempo que venimos muchísimos intendentes apoyando a Axel Kicillof, a un gobernador con un compromiso muy fuerte con todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que apoya a todos los intendentes de todos los partidos políticos para una mejor calidad de vida de todos los vecinos de la provincia. Porque muchísimas obras y compromisos que tiene el gobierno nacional ha dejado de cumplirlos y está respondiendo nuestro gobernador.

-¿Qué rol considera que deberían tener los intendentes del interior en esta nueva construcción política que propone Axel Kicillof?

Creo que se va a evaluar, que estos temas se van a conversar con el gobernador y con Carlos Bianco, y por supuesto, seguramente va a haber algunos intendentes que van a pretender participar en la lista, como siempre ha pasado.

Pero lo importante para destacar, es la convocatoria que tuvo. Se esperaban unas veinticinco mil, treinta mil personas y superaron los cuarenta mil personas, compañeras y compañeros que estuvieron acompañando en el día sábado. Y realmente nos llenó de alegría, primero porque la convocatoria fue muy importante, segundo porque tocó un día sensacional, un día peronista. Y después también con el discurso del gobernador quedó muy claro hacia dónde va. Aunque él siempre habla de estas cosas, ahora lo hizo públicamente en el acto.

-¿Cree que hoy hay margen real para lograr la unidad del peronismo, o es momento de tomar un rumbo más definido desde la provincia?

La verdad que no participo en esas mesas de conversaciones que hay. Pero bueno, si estamos unidos, mejor, y si no estamos unidos igual vamos a tener un buen resultado porque Axel además de los compañeros también tiene muchos votos independientes.

Es una persona que está muy bien conceptuada en la provincia de Buenos Aires, es reconocida como gran trabajador, una persona muy caminadora, que permanentemente está acompañando a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y ese es un reconocimiento que se lo ganó solamente él, por el gran trabajo que hace, por el esfuerzo y el compromiso que tiene.

-En ese marco, ¿qué piensa sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, algo que desde su sector ya dan por hecho en la Tercera Sección?

Está en todo su derecho, como cualquier dirigente político, de querer participar en las listas que se avecinan.

-Durante el plenario, Axel Kicillof cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei, sobre todo por los recortes a los municipios. ¿Cómo impacta esta situación en un distrito como Benito Juárez?

Todo lo que no está sosteniendo el gobierno nacional, lo está sosteniendo Axel desde la Provincia. Es un gobernador que no solamente está cerca de los intendentes peronistas, sino también de distintas ideologías políticas. Él considera que hay que gobernar para todos.

Y lo que ha hecho (Javier) Milei desde un comienzo fue siempre tratar de opacar la gestión de Kicillof, hablar muy mal de él, como lo hace (José Luis) Espert también, ahora como candidato en la provincia de Buenos Aires; pero no lo van a lograr porque la gente sabe quién es Axel.

En este momento, el gobierno nacional está debiéndole a la provincia más de once mil billones de pesos. O sea que realmente es un momento difícil, pero hasta el momento lo va sosteniendo y lo va llevando adelante nuestro gobernador.

Es una falta de respeto hacia un gobernador que fue elegido igual que el presidente por el voto popular, no respetar la constitución y los compromisos que tiene con todas las provincias. Hablo por mi provincia porque yo vivo en Buenos Aires, pero realmente lo está haciendo prácticamente con todos los gobernadores.

No solamente ha perjudicado y ha intentado trabar la gestión de nuestro gobernador, sino que también ha ido contra los jubilados, contra los trabajadores. Milei está en una posición muy dura, hasta con las personas con discapacidad. Llama poderosamente la atención de qué manera está gobernando.

Tuvo que intervenir la Justicia para que repartiera los alimentos que tenía acumulados, que creo que todavía ni los repartió. No está al lado de la gente, no sabe la situación que pasa en el país. Está dentro de las cuatro avenidas de la General Paz, en otro mundo, y realmente no ve ni escucha las necesidades que hay en todas las provincias del país.