-¿Qué significa para usted el nuevo espacio que lanzó este fin de semana Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? ¿Cree que representa el futuro del peronismo bonaerense?

Sí, representa el futuro, y es un espacio democrático en el cual todos los intendentes que estamos pensamos igual, con mucha participación. Es un movimiento que nace, como bien dice Axel (Kicillof), de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. La participación es de todos y no es por una lista solamente, sino por los destinos que se juega nuestra provincia, por aquellos que amenazan con situaciones que realmente pueden ser muy difíciles el día de mañana.

-Más de cuarenta jefes comunales participaron de este encuentro. ¿Qué lugar creen que pueden tener los intendentes del interior en esta nueva construcción política que plantea Axel?

Queremos participar en todo, yo creo que esa es la idea de Axel. Hemos estado charlando los intendentes del interior con los del conurbano y todos pensamos lo mismo, que no sea como hasta ahora. Axel necesita en la Legislatura gente que lo apoye y gente fiel, para poder trabajar el día de mañana.

Pensamos que tenemos que tener una participación importante y que las listas no sean de La Cámpora solamente, porque los resultados no han sido positivos. Cuando la Legislatura se ha tenido que expedir en cosas importantes como las últimas que han pasado, no se ha expedido. No tenemos presupuesto, Axel sigue trabajando con el presupuesto viejo. Fue una lucha impensada desdoblar las elecciones, no cabía ninguna otra posibilidad.

Después, cómo salga la elección depende mucho de nosotros, lo que trabajemos y la concientización que hagan estos intendentes sobre las bases, que realmente creo que es importante en cada pueblo. Nosotros tenemos que explicar qué es lo que estamos haciendo.

-En este contexto que usted analiza, ¿considera que hay margen para una unidad real en el peronismo bonaerense?

Si todos nos avenimos y hacemos lo mismo, creemos que la unidad es posible. Si todos ponemos nuestro grano de arena, como lo está poniendo Axel, y del otro lado, es decir, del lado de Cristina Kirchner y de Máximo, sobre todo, ponen un poco de buena voluntad, yo creo que tiene que ser posible.

Si todos pensamos lo mismo, en pos de los postulados del pueblo, y que las listas salgan de abajo hacia arriba, es posible. A pesar de que el nuestro es un movimiento muy transversal, es posible. Lo que pasa es que no queremos que la manejen como la han manejado siempre, tres o cuatro compañeros y los demás quedan afuera.

Se presentará Cristina por la Tercera, y nosotros presentaremos los mejores nombres que tenemos en la tercera, y en todas las elecciones. Cristina tiene todo el derecho del mundo, si es que la Justicia no se lo impide. Creemos que se está cometiendo con ella una injusticia, al perseguirla como se está haciendo. Es una persecución total, y no es raro que la Justicia persiga a alguien.

-Durante el plenario, Kicillof realizó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo impacta la falta de políticas nacionales en un municipio como el de Salto, que fue fuertemente golpeado por las últimas inundaciones?

Está fuertemente golpeado. La gente incluso nos alienta a que sigamos adelante. Con mi jefe de gabinete, Camilo (Alessandro), nos pusimos al frente de los inundados y trabajamos codo a codo con todos los empleados municipales y con todas las instituciones de Salto que han querido trabajar, como el caso de Bomberos.

Ha impactado notablemente. Tal es así que hubo una reunión con el gobierno nacional, con Patricia Bullrich, a la cual concurrió Camilo, donde se prometió subsidiar alguna de las casas que cumplan con las condiciones requeridas. Por el momento no se ha dado. Han quedado muchas casas destruidas, en la inundación más crítica que hemos tenido, el río alcanzó 9,50 metros, ahora llegó a los 10,55, pasó la vía y estuvo a cuatro cuadras del centro de la ciudad, la inundación.

Todavía estamos trabajando. Queda lo más difícil que es volver a casa. No hay evacuados. El agua está en el cajón del río, sigue su curso normal. Pero pasaron alrededor de 920 milímetros de agua por Salto, lo cual impactó fuertemente. Estamos haciendo una desinfección casa por casa en barrio Trocha, hicimos barrio El Molino, y los más desprotegidos.

Se los ha asistido con todo lo que brindó fundamentalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof al mando, que ha llamado día por medio a ver cómo estábamos, el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Todos ellos han venido y están colaborando para que Salto siga adelante tras este flagelo que dejó al pueblo destrozado.