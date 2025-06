-Intendente, ¿qué lo motivó a acompañar a Axel Kicillof en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro?

Nosotros somos un grupo de intendentes que hace más de un año venimos acompañando políticamente. Más allá del apoyo que uno hace con la gestión, también fuimos armando un grupo político de apoyo para que él tenga sus propios legisladores y que sean leales a él, no como está sucediendo que legisladores “propios” no le votan la fiscal impositiva ni el presupuesto.

Dijimos que él tenía que liderar un nuevo espacio dentro del peronismo y así fue que, en Villa Gesell, nos reunimos en febrero o marzo casi 45 intendentes, y le pedimos a Axel que se abriera y formara un nuevo espacio, que nosotros lo acompañábamos. También le pedimos el desdoblamiento de las elecciones, y él lo decidió en ese momento.

Cada vez somos más intendentes, y cada vez más agrupaciones se integran al espacio del Movimiento Derecho al Futuro. Tenemos un gobernador que ha prestigiado la política. Es intachable. Nadie puede achacarle nada, porque todo lo que ha hecho se lo ha ganado con su forma de ser, y con el apoyo y las gestiones de los intendentes que lo apoyamos.

Cualquier cuatro de copas como (José Luis) Espert, sale a decir que Kicillof lo único que sabe es de economía y demás, pero desde Axel para abajo y hacia los costados decidimos no contestar ningún tipo de agravio de esta naturaleza. Además, Espert es el menos indicado.

-También hay críticas desde sectores propios del peronismo, como Juan Grabois, que ya avisó que no va a haber unidad en la provincia de Buenos Aires y habló de un escenario de fragmentación. ¿Cómo analiza, desde el interior del peronismo, esta división?

Convengamos que yo vengo del Partido Intransigente y cuando me convocó Néstor Kirchner en su momento, acepté ir en alianza porque era una figura representativa de todo el país, de los hacedores, los visionarios, así que yo no puedo estar dentro de un espacio donde el líder que teníamos, que era Néstor Kirchner, desapareció, y el peronismo hoy está fragmentado.

Es muy difícil la unidad con La Cámpora, porque siempre han hecho lo mismo. Han tratado de ningunear al gobernador. Le arman actos cuando él arma, como ahora, un acto multitudinario de 40.000 personas. No sé quién es capaz de juntarlos ahora sin pagar colectivos, viandas, todo. La gente acá fue por motus proprio. Fue una convocatoria donde estaban no solo los intendentes sino también los gremios, y nadie quiere saber nada de ir con La Cámpora. Con el peronismo legítimo, el verdadero PJ, sí; pero no con La Cámpora.

Escuchaba a Juanchi Zabaleta en un mensaje que dejó, y coincidía conmigo. Decía que La Cámpora es perjudicial para la democracia. Lo dice un intendente de prestigio, con años, y con un distrito importante. Me parece que no hay posibilidad de unidad en esto. Veremos qué pasa en las elecciones del 7 de septiembre, y después en las de octubre.

Es un movimiento que empieza a crecer. Nadie espera ganar en la primera elección que vayamos con el Movimiento Derecho al Futuro, pero sí emparejar las aguas y proyectarse hacia 2027.

-Si el peronismo no logra esa unidad, ¿puede llegar a vencer al PRO y a La Libertad Avanza, en este acuerdo que están cerrando en la provincia de Buenos Aires?

Sí, porque la unidad con La Cámpora resta más de lo que suma. Creo que en el peronismo verdadero hay muchos intendentes, como Fernando Gray y otros, que no están dentro del Movimiento Derecho al Futuro pero tampoco quieren lidiar con La Cámpora. Esos grupos se van a ir definiendo. El Frente Renovador se tendrá que ir definiendo también, y después veremos.

Uno no piensa quizás ganar la primera batalla, pero sí apuntar al futuro, y este movimiento es eso: apuntar al futuro con personas que quieren trabajar, hacer las cosas bien, que no quieren acomodar gente, ni cargos ni puestos. Lo decía Axel: no vamos por un cargo, no vamos por un puesto, vamos por el futuro de la población.