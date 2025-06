-¿Cómo interpreta la decisión de Cristina Fernández de postularse en la Tercera Sección? ¿Cree que fortalece o fragmenta al peronismo bonaerense?



No, nada lo fragmenta. Si hay alguien que tiene el derecho de presentarse a una elección, sea provincial o seccional, es Cristina. ¿Quién le va a quitar mérito? ¿Quién va a dejar de reconocer, de nosotros los peronistas, lo que es Cristina y lo que representó para nosotros? Me parece bárbaro que presente su candidatura, en este caso, en la tercera sección y calculo que le va a ir muy bien.

-¿Y cómo se reconfigura el mapa del peronismo a partir de su candidatura?

Yo soy intendente de un partido de 24.000 habitantes perdido allá en la pampa húmeda. Estoy lejos de todas las disputas intergalácticas entre Sergio (Massa), Cristina y Axel (Kicillof), a pesar de que tengo contacto casi permanente con Axel. De esas disputas nosotros no participamos, así que no puedo opinar mucho de cómo va a ser la estrategia o cómo esto va a repercutir en todo el armado peronista. Yo lo veo muy bien, en lo personal.

En la cuarta sección, ahora que se sumó Gilberto Alegre de General Villegas, somos siete intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. Yo por ejemplo, ya convoqué al Frente Renovador y a La Cámpora para que me acompañen en la elección.

-¿Qué le respondieron?

El Frente Renovador ya se juntó conmigo, incluso ya me propusieron gente para el Consejo Escolar. La idea de ellos es acompañarme, porque yo se los propuse, incluso con candidatos suyos en la lista. No es un acompañamiento teórico. Llamé a la representante de La Cámpora en Carlos Casares y también la invité. Ella lo veía muy bien, también le dije que me trajera gente para acompañar. Eso lo hice a nivel distrital.

A nivel seccional, el otro día nos juntamos en Chivilcoy, cuando fue Axel, y lo invitamos al intendente de General Pinto, Freddy Zavatarelli, con quien tenemos una excelente relación.

-Intendente referenciado en el massismo...

Sí, en el massismo, junto con Darío Golía de Chacabuco y con Juanci Martínez de Rivadavia. Le dijimos a Freddy, con quien tenemos una amistad, porque hasta que pasó esto siempre nos encontramos en todos los actos, compartíamos hace unos años atrás y éramos todos del mismo espacio.

Hoy nos separa esta 'guerra intergaláctica', que no la tenemos nosotros en la sección, somos todos compañeros, al igual que con Pablo Zurro, también el otro día me reuní con Avelino (Zurro), con quien tenemos una relación extraordinaria y nos ayudó muchísimo, a Casares y a mí, cuando estuvo en la gestión nacional.

Entonces también queremos empezar a construir en la sección. De hecho, ya lo invitamos a comer un asado, le dijimos que hable con Alexis Guerrera, referente del Frente Renovador en la Cuarta. Todavía no nos respondieron, pero a lo mejor mañana o pasado nos responden y nos juntamos.

Y me enteré que en la Octava, que es La Plata, ya están juntos. Entonces, esta unidad por la que todos estamos preguntando, que todos queremos, que los militantes, los compañeros, los trabajadores y la gente en la calle nos pide, la vamos a hacer desde abajo para arriba.

-Como pidió Axel Kicillof en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro...

Claro, porque es el mandato que nos dió Axel. No es que somos grandes librepensadores y andamos por la vida haciendo lo que queremos. Si estamos haciendo esto, tratando de llamar a la unidad, es porque nos han pedido que actuemos así. Axel jamás va a pensar en dividir el peronismo, al contrario.

-¿Entonces, tras el anuncio de Cristina, la unidad está más cerca?

Para mí ya está la unidad, aunque no esté escrita, aunque no aparezca una foto, yo lo percibo, me junto con compañeros y no hay diferencia de nada.

-¿Con La Cámpora tampoco?

No, tampoco, no la percibo. Yo tengo diálogo con Avelino Zurro, que es de Pehuajó, y por supuesto, ellos tienen sus referentes en La Cámpora y los entiendo, por ahí no tienen tanta libertad como tenemos nosotros los del MDF, son otro espacio, pero de nuestra parte diferencias no va a haber.