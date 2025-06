Con o sin CFK en la boleta, LLA y el PRO apuran acuerdos en la Tercera

Mientras la Corte Suprema de Justicia se apresta a definir el futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza y el PRO ya están moviendo sus fichas para el armado electoral. En un contexto cargado de tensión política e incertidumbre jurídica, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo apuran definiciones para cerrar las listas antes de que se despeje el escenario.

El panorama cambió drásticamente la semana pasada con la posibilidad concreta de que el máximo tribunal ratifique la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de la ex presidenta, dictada por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Vialidad. Si eso ocurre, Cristina quedará fuera de carrera, algo que en la Casa Rosada miran con más incomodidad que satisfacción.

"Queremos ganarle en las urnas, no en la Justicia"

Aunque en público el oficialismo nacional ironiza sobre el futuro judicial de CFK, puertas adentro reina la incomodidad. "Queremos ganarle en las urnas, no en la Justicia", repiten en off dirigentes libertarios de peso, que incluso se manifestaron molestos en el pasado con proyectos como Ficha Limpia. No porque duden de su legitimidad, sino porque preferían dar la batalla contra el kirchnerismo en el terreno electoral.

En ese marco, el Presidente Javier Milei llegó a decir que le gustaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, dejando en claro que una confrontación directa con la líder peronista era parte de la estrategia de polarización. Sin embargo, esa posibilidad podría evaporarse esta misma semana.

La Corte Suprema convocó a una reunión plenaria para este martes, en la que se espera que trate el expediente. Si el tribunal avala la condena, CFK quedará inhabilitada de manera definitiva. Por eso mismo, este lunes a las 15 horas en el Instituto Patria también se reunirán de urgencia diputados, senadores y dirigentes para definir los pasos a seguir. Incluso se baraja la posibilidad de convocar a una marcha en defensa de la dos veces presidenta.

Pareja busca mantener el rumbo, con o sin CFK

Mientras tanto, Sebastián Pareja –armador bonaerense de La Libertad Avanza– no quiere alterar su plan. “Él cree que tiene que ser el mismo candidato en todos los escenarios. No importa si va o no CFK”, confirmó a la prensa una fuente que forma parte de la mesa política provincial. Su idea es mantener firme la propuesta para la tercera sección electoral, uno de los bastiones kirchneristas en el Conurbano, y así se lo transmitirá a su par del PRO, Cristian Ritondo.

Ambos tienen previsto reunirse a más tardar el martes, justo cuando la Corte podría decidir el futuro de la ex mandataria. Además, ese mismo día, Diego Valenzuela –intendente de Tres de Febrero y dirigente cercano a Patricia Bullrich– será recibido por el equipo de Pareja para evaluar la situación territorial y analizar los aportes del PRO al esquema electoral libertario.

Influencers y jóvenes sin trayectoria: el perfil que busca la Rosada

En el Gobierno nacional analizan una estrategia disruptiva: colocar en las listas figuras jóvenes, sin pasado político, para contrastar con el peso simbólico y la trayectoria de Cristina. Uno de los nombres que se barajó fue el del influencer Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, pero no estaría habilitado por no cumplir con los requisitos de residencia.

Otro posible candidato que surgió es el youtuber Mariano Pérez, un veinteañero oriundo de Necochea, que sí reúne las condiciones para competir en la provincia. Ambos pertenecen a la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo y que, hasta ahora, no participa formalmente en las negociaciones entre Ritondo y Pareja.

En ese mismo espacio también se mueven Agustín Romo, jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, y Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y Civilización.

La última palabra la tendrá Pareja

Pese al desfile de nombres y los movimientos paralelos, todo indica que será Pareja, de la mano de Karina Milei, quien tenga la última palabra sobre quiénes integrarán las boletas de La Libertad Avanza y sus aliados en la provincia. Por ahora, sólo negocia directamente con Ritondo, pero escucha a todos los sectores. “Somos todos parte de un mismo equipo”, remarcan desde su entorno.

Con el reloj corriendo y la definición de la Corte a la vuelta de la esquina, la política bonaerense entra en una semana clave. El escenario podría cambiar en cuestión de horas. Y mientras CFK espera una resolución que puede sepultar su carrera política, el oficialismo nacional acelera para asegurarse un candidato competitivo, con o sin la ex presidenta en la cancha.