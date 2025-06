Poletti y Alonso presentaron patrulleros e inauguraron base policial en Santa Rosa

“No es casual que este destacamento se ubique en el barrio Santa Rosa, eso surge del análisis de estadísticas y datos que genera el observatorio de seguridad ciudadana”, dijo Poletti con respecto a la ubicación de la base policial.

“Quiero agradecerles a las fuerzas de seguridad, a los vecinos, funcionarios del ministerio y también al querido ministro Javier Alonso, con quien últimamente nos vemos a diario por la agenda de trabajo”, acotó el intendente de Ramallo.

También Poletti destacó el compromiso del ministro de seguridad “quien se comprometió con los vecinos de Ramallo y hoy está cumpliendo”.

Además, el mandatario de Ramallo tuvo palabras elogiosas para el gobernador “porque tiene la decisión política de invertir en seguridad y entre todos trabajamos para que haya un estado mucho más presente y que no sólo de seguridad, sino salud, educación y un montón de cuestiones más que si no las da el estado no las da absolutamente nadie”.

El intendente municipal también destacó que las estadísticas del delito en Ramallo vienen bajando y que esto “se debe a la implementación de este este proyecto de seguridad integral que tenemos para el partido de Ramallo y que empezamos implementar el 10 de diciembre del año 2023” y brindó detalles de lo que se viene realizando.

“Adquirimos móviles para hacer patrullaje preventivo; aumentamos en un 200 por ciento las cámaras de seguridad; incorporamos las cámaras lectora de patentes; creamos el comando único y los observatorios de seguridad ciudadana y seguridad vial vial; trasladamos el Centro de Monitoreo; licitamos cámaras lectoras de patentes para nuestros móviles; llevamos adelante el programa corredores seguros con la instalación de semáforos y tótem de seguridad a la salida y entrada de escuelas; creamos foros o grupos vecinales con los cuales interactuamos y vamos a implementar el programa Ojos en alerta vecinales”, enumeró.

Finalmente, Mauro Poletti dijo que el camino recorrido es mucho, “pero tenemos que recorrer un camino bastante más largo para llegar adonde nosotros queremos, así que debemos seguir trabajando”.