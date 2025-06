—¿Cómo interpreta el reciente fallo contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad? ¿Cuál cree que es el impacto político de esta decisión judicial?

El fallo tiene un fuerte impacto por lo que significa Cristina para el peronismo, porque fue Presidenta electa en dos oportunidades y por la importancia que tiene dentro de la coalición opositora.

—¿Considera que esta decisión judicial se enmarca dentro de una lógica de persecución política?

No es la primera vez que se proscribe a un líder popular, y nuevamente se hace con una carga de revanchismo y oportunismo, justo en la antesala de una contienda electoral. No se mide a los distintos espacios políticos con la misma vara. Estos hechos tienen un significado muy especial para los peronistas, que tenemos nuestras diferencias y no las ocultamos, pero compartimos un sentimiento que nos unifica.

—En ese contexto de unidad, ¿qué rol le asigna a Sergio Massa dentro del espacio?

El rol de Massa siempre es fundamental para una reorganización inteligente y coherente. Su experiencia es clave para transmitirle a la sociedad un mensaje esperanzador. Mientras el gobierno actual demuestra a diario su faceta deshumanizada —que no cree en la industria ni en el trabajo, sino únicamente en la timba financiera, la especulación y el “sálvese quien pueda”—, nosotros representamos a los trabajadores, a las Pymes, a los jubilados, y creemos en una Argentina más justa y solidaria.