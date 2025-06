Milei: “El indulto a Cristina es un disparate”

En una nueva aparición televisiva, Javier Milei rompió el silencio sobre la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. El Presidente calificó como un “disparate” la idea de otorgar un indulto a la exmandataria, quien fue condenada por la Corte Suprema a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“El indulto me parece aberrante, porque significaría que lo hago porque no estoy de acuerdo con la Justicia. Y tampoco me compete tener esa opinión en el lugar que estoy”, sentenció Milei. “Además, nuestro lema de campaña es: ‘el que las hace, las paga’”, agregó.

En esa línea, destacó que “acabamos de ver una lección de republicanismo. Muestra la salud de la república: una mujer que fue dos veces presidenta, fue condenada por corrupción, y ocurre en este Gobierno. Es el primero que le da rienda suelta a la Justicia”.

Críticas al macrismo y la comparación con Pichetto

Milei aprovechó la entrevista para marcar diferencias con gobiernos anteriores. “Todos los gobiernos, excepto nosotros, intervinieron en la Justicia. No dejaron trabajar en paz a los jueces”, sostuvo. Y apuntó directamente contra la gestión de Juntos por el Cambio: “El macrismo, que se vendía como opositor al kirchnerismo, después le permitió volver. Ha jugado un rol en interferir las instituciones”.

Incluso recordó el rol de Miguel Ángel Pichetto como jefe del bloque en el Senado: “Lo que hizo en la Cámara cubriéndola a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente”.

“Un partido homenaje”: la lectura libertaria de la marcha en Plaza de Mayo

El mandatario también minimizó la movilización realizada por sectores del kirchnerismo a Plaza de Mayo tras el fallo. Para Milei, se trató de un acto simbólico de despedida: “La marcha a favor de CFK fue un partido homenaje. La gente fue a despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada a ejercer cargos públicos de manera perpetua. Fue como cuando se retira un jugador de fútbol”.

Dardos a periodistas, el Garrahan y críticas al sistema político

En otro tramo de la entrevista, Milei disparó contra el Hospital Garrahan, denunciando que el 70% del personal es administrativo y que el reclamo reciente por recortes “esconde militancia política”. “Utilizaron una causa importante como la del Garrahan para esconder militantes políticos”, afirmó, y acusó a la prensa crítica: “Complicidad de periodistas, que son unos delincuentes y mentirosos”.

Además, volvió a marcar distancia con la política tradicional: “No tengo talento para la política ni me gusta. Los políticos rosquean y no tengo tolerancia. Por eso hay gente brillante que lo hace en mi lugar”.

Irán, Israel y la causa AMIA

En una mención directa al memorándum con Irán, Milei recordó el rol del kirchnerismo y volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner: “Cristina va a tener que dar explicaciones ante la Justicia. No sé si constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas”.

Contrastó la postura de Israel, a quien definió como “la única democracia libre de Medio Oriente”, con la de Irán, al que calificó como “enemigo de Argentina”. Para Milei, existe una “demonización de Israel por parte de la izquierda” que consideró de una “gravedad enorme”.