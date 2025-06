CFK, Libra y Milei: Francos vuelve al Senado bajo presión

Guillermo Francos regresará este jueves al Senado para brindar su informe de gestión como jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, en un contexto marcado por el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner y las crecientes tensiones políticas por la causa de la criptomoneda Libra, que salpica al propio Presidente y a su hermana, Karina Milei.

La presentación, pautada para las 11 de la mañana, promete ser caliente. Aunque la citación fue anterior al fallo judicial contra la exmandataria, se espera que los bloques opositores aprovechen el recinto para interrogar a Francos sobre la postura del Gobierno frente al caso CFK. Y también para volver a exigir respuestas sobre el escándalo de Libra, del que el funcionario se negó a hablar en su última exposición en Diputados.

Caso Libra: silencio oficial, presión opositora

En su informe de abril pasado ante la Cámara baja, Francos esquivó cualquier referencia al caso Libra, pese a la magnitud de la causa que involucra a figuras clave del oficialismo y está siendo investigada en Estados Unidos. En Argentina, la Justicia aún no movió una sola pieza, algo que generó fuertes cuestionamientos opositores.

Aquella sesión fue maratónica: Francos respondió más de 4.000 preguntas, entre ellas sobre economía, FMI, dólar, obra pública y jubilaciones. Pero por orden directa de Casa Rosada, no se refirió a la estafa con la criptomoneda. Ahora, el Senado se prepara para reabrir esa caja de Pandora.

CFK, en el centro del debate

Aunque las 926 preguntas enviadas por los bloques para esta sesión no mencionan a Cristina Kirchner —porque fueron formuladas antes del fallo—, cada senador tendrá la posibilidad de interpelar a Francos en el recinto, lo que anticipa un cruce inevitable. En Unión por la Patria (UP) anticiparon que no dejarán pasar la oportunidad de visibilizar el rechazo a la condena y reclamar por la exmandataria.

UP busca unidad y acelera la ofensiva contra la Corte

El interbloque de UP, liderado por José Mayans, logró esta semana unificar las tres bancadas del peronismo: Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal (esta última impulsada por el riojano Ricardo Quintela). La foto fue una columna rumbo al Congreso que mostró músculo político tras el golpe judicial a CFK.

El mismo miércoles, el Senado fue sede de una especie de tertulia kirchnerista, con dirigentes como Anabel Fernández Sagasti coordinando desde su despacho la logística de una movilización de mujeres frente a la casa de la expresidenta. Se anticipa que esas acciones se repetirán cada semana.

La interna oficialista: grietas, temores y resistencia

En La Libertad Avanza preocupa el escenario político. Reconocen que el recrudecimiento del discurso K podría tensionar el frágil equilibrio que mantienen con fuerzas opositoras. “Como estamos, sólo podemos resistir hasta diciembre”, deslizan desde la bancada oficialista, en referencia a la pérdida de control parlamentario.

Este nuevo clima también pone en jaque la alianza que UP tejió con espacios como Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre (DPS), lo que permitió al peronismo imponer agenda en el Congreso durante el primer semestre.

Ampliación de la Corte: nueva pulseada

La agenda del Senado debió modificarse por la visita de Francos, y el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema se pasó para el miércoles a las 11.

El bloque de UP impulsará un proyecto presentado por Juan Carlos Romero, que plantea una Corte de siete miembros. Además, por pedido de la expresidenta, se incluirá un cupo de género del 40%. Habrá expositores en la próxima reunión, pero en el oficialismo aseguran que no habrá dictamen hasta después de las elecciones.