Banderazo por Cristina: el kirchnerismo vuelve a copar las calles

Para este viernes a las 17 horas, en conmemoración del Día de la Bandera y a 205 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, el kirchnerismo organizó un "banderazo" frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Constitución. La ex presidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, por la condena de seis años en la causa Vialidad.

La movilización fue convocada en redes sociales, con las consignas "Argentina con Cristina" y "Veni con tu bandera Argentina", y fue amplificada por dirigentes cercanos a la ex mandataria, como la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza.

Autorización judicial, tobillera y saludos desde el balcón

Este jueves, el Tribunal Oral Federal N.º 2 autorizó a Cristina Kirchner a utilizar el balcón de su domicilio para saludar a quienes se acercan a manifestarle apoyo, y se le colocó una tobillera electrónica, tal como lo habían dispuesto los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la resolución del 17 de junio.

Según se informó oficialmente, los magistrados exigieron "prudencia" en el uso del espacio exterior y establecieron una serie de condiciones: permanencia en el domicilio, salvo casos de fuerza mayor; elaboración de un listado de familiares, abogados y personal médico que podrán ingresar sin orden judicial; y la prohibición de conductas que perturben a sus vecinos.

La decisión se tomó en base a informes de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad. Mientras tanto, el equipo de abogados de CFK prepara la presentación de un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se revea el fallo de la Corte Suprema.

Críticas a Luciani y reclamos por Periotti

Desde La Cámpora, la reacción no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la agrupación que lidera Máximo Kirchner cuestionó al fiscal Diego Luciani, al que tildó de "cagón", y exigió que se le otorgue la prisión domiciliaria al ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, también condenado en la causa Vialidad. "Lo persiguen y lo condenan por una razón muy clara: no se quiebra y no negocia su lealtad a Cristina", afirmó la agrupación.

Bullrich bajo la lupa: repudios y operativos sorpresivos

Mientras tanto, en el Congreso, el bloque de Unión por la Patria anticipó que repudiará en la Bicameral de Inteligencia el operativo policial ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tuvo lugar el miércoles pasado. Según denunciaron, la Policía Federal realizó inspecciones a micros que se dirigían a la marcha en apoyo a Cristina, retiró banderas y controló pasajeros, en un operativo desplegado en la autopista Ricchieri.

También se cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad, que este jueves por la noche retiró carteles y pasacalles de apoyo a Cristina frente a su casa. Un operativo similar había ocurrido el domingo a las 2 de la mañana, cuando 160 agentes desalojaron a militantes que acampaban en la zona. La justificación oficial fue "liberar el espacio público".

Con la autorización para usar el balcón, el saludo de Cristina y el clima caldeado tras los operativos policiales, el banderazo promete convertirse en una nueva postal de alto voltaje político. En pleno feriado nacional, militantes kirchneristas se movilizan nuevamente para mostrar respaldo a su principal referente, ahora desde el corazón de Constitución.