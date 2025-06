Escándalo con Milei: denuncia por violencia institucional

La familia de Ian Moche, el niño de 12 años que se convirtió en un referente en la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), denunció al presidente Javier Milei por haber compartido en la red social X (ex Twitter) un posteo en el que lo agravió públicamente. La acción judicial exige que el mandatario elimine la publicación y se abstenga de replicar nuevos ataques.

“Viola el interés superior del niño”

Según la demanda presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez, el posteo realizado por Milei el 1° de junio constituye una violación al interés superior del niño, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, y un acto de violencia simbólica e institucional.

Ian detalló que desde 2022 lleva adelante una intensa labor de concientización sobre el autismo y relató que el conflicto se originó tras una reunión que mantuvo con el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien —según el testimonio del menor— le dijo que si su madre había tenido un hijo con discapacidad era “un problema familiar, no del Estado”.

Esa declaración fue desmentida por el funcionario en televisión, pero el propio Ian ratificó que efectivamente la había escuchado, lo que desató una serie de agresiones en redes sociales.

El posteo que desató la tormenta

En ese contexto, un usuario libertario compartió imágenes del niño junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa, y lo acusó de ser usado políticamente. Milei replicó ese tuit desde su cuenta personal, con un mensaje directo al periodista Paulino Rodrigues:

“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla”. En la publicación quedaron expuestas imágenes del niño y su familia, en lo que la defensa calificó como un acto comunicativo con intencionalidad propia, que amplifica el daño y legitima los ataques.

“No es libertad de expresión, es violencia institucional”

En la presentación judicial, Ian planteó que un reposteo con adhesión no es neutral: “Cuando una persona comparte un mensaje ofensivo y adhiere al contenido, no actúa como espectador sino como partícipe activo del daño”. Y agregó: “La figura del Presidente de la Nación implica responsabilidades reforzadas. Este tipo de actos, cuando involucran a un niño con discapacidad, se transforman en una acción estatal que viola derechos fundamentales”.

Además de pedir que se elimine el posteo, solicitó que Milei se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.

El descargo de Ian: “Le dimos mucho tiempo al Presidente”

A través de un video publicado en sus redes, Ian Moche fue categórico: “Le dimos mucho tiempo al Presidente, casi un mes. Y todavía no bajó la foto. Eso es violencia institucional. Él es la persona con más poder del país”. El niño también rechazó las acusaciones sobre supuestos intereses políticos: “No tengo bandera política. Estuve con todos. Nadie me obliga a nada. Me informo y voy a cada charla con el objetivo de ayudar”.

En su mensaje, también pidió que otros chicos y adolescentes se defiendan si sufren ataques o discriminación: “Esto no se tiene que soportar nunca. Tenemos derecho a ser felices y respetados”.

Apoyo de la comunidad autista y repudio en redes

Las repercusiones fueron inmediatas. La comunidad autista, referentes de la salud mental y miles de usuarios en redes sociales expresaron su solidaridad con Ian y repudiaron el accionar presidencial. Muchos conectaron este episodio con la desfinanciación del Hospital Garrahan, acusando al Gobierno de un ataque sistemático a las personas con discapacidad.

La madre de Ian, Marlene Spesso, también habló: “Es doloroso ver cómo desmienten a un niño en lugar de asumir errores y trabajar por los derechos de las personas con discapacidad”. A pesar de todo, Ian se mostró firme y volvió a tender puentes: “Me gustaría poder reunirme con el Presidente. Hablar con él para construir una sociedad más amigable”.