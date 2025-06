El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, realizó una carta abierta en la cual criticó el accionar de los ediles de la oposición. “Cuando se niegan a aprobar el presupuesto, no atacan a un gobierno: atacan al pueblo”, dijo.

Ocurre que, los concejales opositores vienen bloqueando el presupuesto y la actualización de tasas desde hace siete meses.

Según se informó desde el Municipio, desde octubre del 2024, los bloques de la Alianza Juntos en el Concejo Deliberante de Coronel Suárez no han dado quórum para aprobar el presupuesto municipal 2025 y la ordenanza Fiscal Impositiva. Y, este jueves, cuando finalmente el proyecto reingresó al Deliberativo, la oposición se negó a tratarlo en labor parlamentaria y lo mandó a comisión. Esta situación, convirtió al distrito en el único de toda la provincia de Buenos Aires que aún no cuenta con estas herramientas fundamentales de gestión.

Carta del Intendente Ricardo Moccero a la comunidad de Coronel Suárez

Ante esta situación, el alcalde se dirigió al pueblo y dijo: “Tengo profunda preocupación y responsabilidad institucional. A esta altura del año, Coronel Suárez es el único distrito de toda la provincia de Buenos Aires que aún no cuenta con su Presupuesto 2025 ni con las ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas. Estas herramientas no son ‘opcionales’: son imprescindibles para que cualquier municipio funcione, planifique, ejecute obras y garantice servicios básicos”.

Moccero explicó que, desde el mes de noviembre de 2024, su gestión envió al Concejo Deliberante estos proyectos. Durante todo este tiempo, indicó “hemos generado espacios de diálogo, propuesto reuniones, reformulado propuestas y hasta modificado días y horarios a pedido de los Concejales de la oposición, muchos de los cuales no asistieron ni se manifestaron con voluntad de construir consensos”.

Y alertó “Hoy comienzan a sentirse las consecuencias reales de esta irresponsabilidad política. Hay retrasos en el pago a proveedores, y no podremos abonar el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) en tiempo y forma. Aun así, con enorme esfuerzo, vamos a depositar el 50% del SAC junto con el sueldo de junio, como gesto de compromiso con los trabajadores municipales”.

En ese sentido, el alcalde comentó “Cuando los Concejales de la oposición se niegan a tratar y aprobar el presupuesto, no castigan a una gestión: castigan a todo Coronel Suárez. Castigan al comerciante que provee insumos al Municipio. Castigan al trabajador municipal que espera su salario completo. Castigan a cada vecina y vecino que ve cómo se deterioran los servicios por falta de recursos. Y mientras esto sucede, no podemos ignorar un hecho que duele y ofende: los mismos concejales de la oposición que se niegan a tratar el presupuesto, aceptaron sin reparos un aumento del 23% en sus dietas, muy por encima de la inflación y de los sueldos del conjunto de los trabajadores. Tuvieron la oportunidad de rechazarlo, aprobando el proyecto de ordenanza que enviamos desde el Ejecutivo, pero decidieron priorizar sus bolsillos”, disparó.

Por eso, por enésima vez, el alcalde dijo que solicita con firmeza y urgencia “que dejen de castigar a Coronel Suárez. Que se sienten a trabajar en las comisiones, que asistan a las sesiones, que ejerzan la función para la que fueron elegidos: representar al pueblo y no obstaculizar su desarrollo”.

A su vez, el alcalde expresó “A los trabajadores municipales, a los comerciantes que día a día sostienen la economía local, y a cada familia suarense, les pido sinceras disculpas. No por no haber trabajado, porque lo seguimos haciendo con compromiso, honestidad y esfuerzo, sino por las consecuencias que genera no contar con las herramientas necesarias”.

“Desde el lugar que nos toca, vamos a redoblar el ingenio, el esfuerzo y la gestión para seguir empujando este Suárez pujante que todos soñamos. No vamos a bajar los brazos, porque sabemos que lo que está en juego no es una disputa política: es el bienestar de nuestro pueblo”, cerró la misiva.