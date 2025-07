En medio del escenario electoral de 2025, el diputado nacional Rodrigo de Loredo planteó públicamente la necesidad de conformar un frente que incluya al radicalismo dialoguista, al PRO y a La Libertad Avanza. Según su análisis, esta alianza sería clave para evitar que el peronismo recupere protagonismo en las urnas. “Creo que es conveniente que sea electoral”, afirmó.

En torno a esto, el legislador explicó que la política argentina se divide entre “peronismo y antiperonismo”, y en ese contexto consideró indispensable unir a quienes no pertenecen al justicialismo para enfrentar las elecciones con una propuesta común.

“El frente mantiene identidades”

Lejos de proponer una fusión total de los espacios, De Loredo enfatizó que cada partido conservaría su esencia y que la base del acuerdo debería estar asentada en coincidencias económicas más que en diferencias ideológicas. “Creo que tenemos que armar un frente, el frente mantiene identidades”, explicó.

En esa línea, destacó las virtudes que, a su entender, aportaría cada fuerza política al proyecto común: “Mi partido aporta federalismo, apego institucional, el PRO aportaba gestión, y LLA aporta una osadía, un modernismo, un shock”.

Un frente para enfrentar desafíos y reformas

El diputado consideró que la conformación del frente no solo tendría un objetivo electoral, sino que también podría consolidarse en el Congreso para respaldar reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional. “Lo tenemos que hacer para abordar los desafíos que vienen”, señaló.

Además, advirtió que no avanzar con acuerdos entre los sectores opositores facilitaría el retorno del peronismo al poder: “Hay una agenda común, los del mundo justicialista no quieren reformas, para ellos la solución va a pasar por otro lado”.

“El peronismo es una máquina electoral de matar”

Con un tono crítico, De Loredo diferenció las formas del radicalismo de las del peronismo. “El peronismo es una máquina electoral de matar, son feroces en términos electorales”, sentenció. En contraposición, sostuvo que su partido se caracteriza por el debate y la búsqueda de consensos, aunque reconoció que esa metodología no siempre resulta eficaz frente al aparato justicialista.

En ese sentido, consideró que una eventual fórmula entre la UCR, el PRO y LLA podría tener la fuerza suficiente para competir con éxito contra el peronismo en las próximas elecciones.

“Si no se puede, no se muere nadie”

Pese a su deseo de que se logre una alianza, De Loredo no descartó que haya obstáculos en el camino. “Creo que es conveniente que sea electoral incluso”, reiteró, aunque también admitió: “Si no se puede, no se puede. No se muere nadie”.

El dirigente radical volvió a destacar que la creación de un frente no justicialista es, a su juicio, una herramienta para ordenar la economía y superar el ciclo pendular de la política argentina. “La Argentina va a salir cuando la sociedad advierta que vive mejor aguantando un tiempo, ordenando las variables económicas y poniendo a la Argentina a crecer", explicó.

Críticas al “electoralismo mágico” y respaldo al Gobierno

De Loredo también cuestionó el modelo que, según él, representa el peronismo: “Cuando eso se logre, la receta del peronismo, que siempre es una inmediatez electoralista de distribución mágica, ya no tienta tanto”.

En esa línea, remarcó la importancia de consolidar un plan económico sostenido: “Un plan que nos saque de la pobreza, creo que eso es lo más importante”.

Asimismo, respaldó la política económica del actual Gobierno nacional. “El equilibrio fiscal se ha logrado”, dijo, aunque reconoció que suele ser “un dato subestimado”. Y agregó: “El rumbo económico hay que bancarlo”.

Sobre los pasos a seguir, señaló que es necesario avanzar en medidas complementarias: “Me parece insuficiente porque tiene que venir acompañado con desregulación, el tránsito significa que estamos internacionalizando nuestra economía”.