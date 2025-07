El intendente Mario Ishii creó el primer Consejo "José C. Paz Ciudad de Aprendizaje", convirtiéndose en el primer organismo de este tipo en Argentina y el segundo en toda Latinoamérica.

Esta iniciativa histórica posiciona al distrito como pionero continental en políticas educativas integrales, siendo Ishii Secretario Ejecutivo de la Red Argentina para Latinoamérica de la UNESCO.

Acompañaron al intendente la distinguida visita del Adrián Hernández, Secretario Ejecutivo de la Red Ciudades del Aprendizaje LATAM y coordinador técnico de la Red Mexicana de Ciudades del aprendizaje UNESCO y Sarai Salas, Coordinadora operativa de la Red de México.

El nuevo organismo, que funcionará como un espacio de participación y colaboración social, tiene como objetivo central el diseño, coordinación multisectorial e implementación de proyectos, programas y actividades de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La propuesta responde a los desafíos del crecimiento urbano sostenido y busca fortalecer las capacidades individuales y colectivas de los ciudadanos para afrontar un entorno cada vez más dinámico.

"Un paso fundamental"

Durante el acto, el intendente Ishii destacó la importancia de construir ecosistemas de aprendizaje en el entorno urbano que involucren a la comunidad, empresas, universidades y gobierno local.

"Esta iniciativa representa un paso fundamental para garantizar que José C. Paz se convierta en una verdadera ciudad del aprendizaje, donde cada ciudadano tenga oportunidades de educación continua sin importar su edad. Estamos orgullosos de ser pioneros en Argentina y referentes en Latinoamérica", expresó el jefe comunal.

Detalles del Consejo

El Consejo está integrado por 29 vocales que representan diversos sectores: cinco representantes de la sociedad civil, cinco del sector educativo, un representante de la iniciativa privada, quince funcionarios del Gobierno Municipal, un representante del área de educación no formal, uno del Gobierno Provincial de Buenos Aires y redes y tecnologías.

La creación de este organismo se enmarca en la Ley Nacional de Educación N° 26.206, que reconoce el derecho a una educación integral y de calidad a lo largo de toda la vida, y responde a las recomendaciones de ONU-Hábitat sobre la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la resiliencia social, económica y ambiental.

El Consejo "José C. Paz Ciudad del Aprendizaje" priorizará en sus acciones la atención a grupos vulnerables y promoverá la inclusión, la convivencia, el desarrollo de ciudadanía, la salud y el bienestar, así como la protección del medio ambiente.

Con esta iniciativa histórica, José C. Paz se suma a las 294 ciudades que integran la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, consolidando su liderazgo internacional en educación como herramienta de transformación social y marcando un hito como el primer municipio argentino en crear un organismo de estas características.

Ishii recibió a inversores de Bangladesh

Por otro lado, el Intendente recibió en el Palacio Municipal a los directivos del grupo inversor "BluePlanetGroup", compañía de origen bangladesí que nuclea una decena de empresas industriales y productivas, en el marco de una cooperación bilateral comercial gestionada por la Coordinación de "Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas" en Argentina, a cargo de Alejandro Rossi, y el Consejero Internacional Poli Cousiño.



‎La comitiva de Bangladesh estuvo integrada por Mr. Arifur Rahman, Group Chairman de Blue Planet Group; Mr. Abdur Rahim, Director de Marketing de Blue Planet Group; Talukder Alim Al Razi, Presidente de ABCCI (Cámara de Comercio e Industria Bangladesh/Argentina); y Talukder Shamima, Director de ABCCI.

‎Los mismos representan a las compañías fabricantes del 80% de las telas que utiliza el grupo ZARA para su indumentaria a nivel mundial, evaluaron las condiciones del Parque Industrial de José C. Paz para una potencial inversión de 200 millones de dólares como parte de sus planes de expansión en Sudamérica.

Esta iniciativa surge de la articulación entre la Cámara de Comercio e Industria Bangladesh/Argentina y organismos internacionales especializados en desarrollo urbano y logístico.

‎Durante el encuentro, el intendente Ishii destacó las ventajas competitivas del distrito paceño, incluyendo su ubicación estratégica, infraestructura disponible y la calidad de la mano de obra local. "José C. Paz ofrece todas las condiciones necesarias para que estas inversiones internacionales se concreten exitosamente, generando empleo genuino para nuestros vecinos y posicionando al distrito como un polo de desarrollo industrial", expresó el jefe comunal.

‎Los directivos de BluePlanetGroup confirmaron que regresarán en noviembre con una segunda propuesta de inversión: la instalación de una planta de ensamble tecnológica de tablets y celulares en el mismo parque industrial. Esta nueva iniciativa refuerza la apuesta del grupo por José C. Paz como centro de operaciones para el mercado sudamericano y amplía las perspectivas de generación de empleo en el sector tecnológico.

‎La potencial radicación de estas empresas representa una oportunidad histórica para el desarrollo económico de José C. Paz, con la creación de cientos de puestos de trabajo genuino para los habitantes paceños y el fortalecimiento del perfil industrial del distrito.

