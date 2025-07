Un exfuncionario de Menem y una crítica sin filtro al sistema legislativo

Alberto Kohan cuestionó al Congreso y deslizó una propuesta extrema: “A veces me pregunto si no habrá que replantearlo”

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Menem, Alberto Kohan, volvió al centro de la escena con declaraciones explosivas sobre el Congreso de la Nación. En medio del clima tenso tras los últimos incidentes en Diputados, el exfuncionario se despachó con duras críticas y hasta sugirió la posibilidad de disolver el Parlamento, al estilo de los sistemas parlamentarios europeos.

“La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día... me dio repugnancia. Fue tristísimo”, lanzó Kohan en declaraciones radiales, al referirse a la tensa sesión en la que se cruzaron a los gritos legisladores del oficialismo y la oposición. “Ver esa basura fue tristísimo”, insistió, visiblemente molesto por lo ocurrido en el recinto.

"El Congreso se convirtió en un obstáculo"

Kohan fue más allá de la crítica y abrió la puerta a un debate institucional: “En los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”, aclaró, aunque dejó flotando la idea de una reforma profunda del sistema legislativo argentino.

“A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”, remató el exfuncionario, quien también cuestionó el número actual de representantes: “Con 52 millones de habitantes, tenemos 72 senadores. Estados Unidos, con 500 millones, tiene 100. Fue uno de los errores de la reforma del 94”.

Cruces, gritos e incidentes: el trasfondo de la polémica

Las declaraciones de Kohan llegan después de la caótica sesión especial en la Cámara de Diputados, convocada por la oposición para debatir proyectos resistidos por el oficialismo, como el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate, la bancada de Unión por la Patria se levantó de sus bancas y se acercó al diputado José Luis Espert, a quien acusan de bloquear deliberadamente la discusión en la comisión de Presupuesto. El clima se caldeó aún más cuando trascendió que, en paralelo a la sesión, cuatro personas habían sido detenidas por un escrache frente al domicilio de Espert. Tres de ellas ya fueron excarceladas, pero continúa detenida la concejala peronista de Quilmes Eva Mieri.

Críticas a Cristina Kirchner y el estado del peronismo

Fiel a su estilo directo, Kohan también opinó sobre la situación actual del peronismo y el rol de Cristina Fernández de Kirchner. “Para mí no hay nadie en el peronismo que me represente. Y nadie va a discutir mi peronismo. Me da tristeza por el peronismo, tristeza por el país”, señaló.

Sobre la expresidenta, fue todavía más duro: “En vez de bailar en el balcón, ¿por qué no le explica a los argentinos por qué está presa? ¿Por qué no le pregunta a Kicillof por lo de YPF? Acá la patria no reclama nada. Dios y la patria me lo demanden… Dios no sabemos, y la patria no demanda nada porque debe 17.000 palos de golpe de YPF y nadie es responsable”, ironizó.