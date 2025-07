El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió con los tapones de punta contra el vocero presidencial Manuel Adorni, quien acusó a la provincia de Buenos Aires de mantener una deuda millonaria con hospitales nacionales. “Es un invento, es lo contrario”, retrucó Kreplak este viernes en declaraciones radiales, y afirmó que es el Gobierno nacional quien le debe más de 221 mil millones de pesos a la administración de Axel Kicillof.

“Lo que está sucediendo en este país, y es explícito, es que están haciendo un ajuste tremendo en todas las áreas, en salud también, y la lógica es lo contrario. La Nación le debe muchísimo dinero en materia de salud y en todas las demás áreas a la Provincia, decirlo al revés es absurdo”, disparó el funcionario.

Según Kreplak, los datos presentados desde la Casa Rosada carecen de todo respaldo técnico. “Adorni está hablando de una deuda que inventa, que se le ocurre que existe desde la creación de la Provincia. No tiene ningún tipo de fundamento en expedientes, en la realidad ni en nada”, sostuvo. Y remató: “Lo que me parece muy raro, y es un trabajo que le costará a todos, es cómo tratar de hablar en el marco de la racionalidad de cosas que no lo son”.

“Nos deben más de lo que cuesta el Garrahan”: la respuesta con números

Durante la entrevista, Kreplak detalló que desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, la Nación le debe a la Provincia unos 221.000 millones de pesos solo en el área de salud. Ese monto incluye programas como los de medicamentos para VIH y trasplantados, que deberían ser cubiertos por la administración nacional pero que —al no cumplir con la provisión— terminan siendo financiados por la Provincia.

“Para entender la magnitud, es un poco más que el presupuesto que debería tener el Garrahan. Pensemos que tiene un presupuesto de 156.000 millones de pesos para 2024, pero en 2025 debería haber tenido aproximadamente 200.000 millones. Tiene el mismo presupuesto del año anterior. Es una de las causas del ajuste más significativo”, advirtió el ministro.

El ministro Nicolás Kreplak en el Hospital San Martín de La Plata.

Las cifras oficiales que contradicen al Gobierno de Milei

Kreplak también utilizó sus redes sociales para exponer los números con los que busca desmentir el relato oficial. Según detalló en su cuenta de X, la deuda acumulada con la Provincia asciende a 221.770 millones de pesos, de los cuales 189.770 millones están pendientes al mes de abril y otros 32.000 millones corresponden a compromisos impagos del PAMI.

En contraste con los 409.757 millones de pesos que Adorni le adjudicó a la deuda provincial, el titular de la cartera sanitaria bonaerense aseguró que los registros de aportes nacionales entre 2020 y 2023 suman solo 26.623 millones, y que el presupuesto asignado en 2024 a los hospitales SAMIC de la Provincia fue de 35.414 millones.

“El Gobierno nacional insiste con la ‘deuda’ inventada de los hospitales nacionales. Hospitales que, como el Garrahan, están desfinanciando y pasando la motosierra tal cual prometieron”, denunció.

“Nos están robando 8 billones de pesos”

En el tramo más duro de sus declaraciones, Kreplak acusó directamente a la administración de Javier Milei de mentir deliberadamente para justificar su política de recortes: “Como no se pueden hacer cargo del ajuste y su gestión es pésima, mienten descaradamente, inventan números y confunden. En PBA lo tenemos muy clarito. Es con inversión, responsabilidad, planificación y trabajo. Así lo hacemos y lo seguiremos haciendo”.

Y concluyó con una frase contundente: “Si su máxima preocupación sobre el sistema de salud es la ‘deuda’, que la descuenten de los 8 billones de pesos que desde que asumieron le están robando a las y los bonaerenses, y pónganse a resolver los problemas que vienen generando desde que asumieron”.

Más resonadores y digitalización en hospitales bonaerenses

En medio del cruce, el ministro también destacó avances concretos en el sistema sanitario provincial. Mencionó que el 40% de los traslados de los nodos regionales de PBA son por resonancias, y que, para resolver ese cuello de botella, se están equipando hospitales con nuevo equipamiento. Como ejemplo, mencionó la incorporación de un resonador en el Hospital Belgrano de San Martín y la implementación de la Historia Clínica Digital en el mismo centro de salud.