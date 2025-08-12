Plan vial histórico: suman 72 cuadras más al programa de repavimentación en Bahía Blanca
El Municipio, con financiamiento provincial, recibió propuestas para repavimentar 72 cuadras distribuidas en distintos barrios.Municipales12 de agosto de 2025Andrés Montero
El Municipio de Bahía Blanca avanza con su plan de repavimentación urbana, que se ejecuta con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, se conocieron las ofertas económicas para una nueva etapa que contempla la mejora de 72 cuadras distribuidas en diferentes zonas de la ciudad.
Estas calles se suman a las 64 ya adjudicadas anteriormente, lo que representa una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura vial en los últimos años.
Las obras están organizadas en ocho etapas independientes, lo que permite distribuir el trabajo entre distintas empresas y avanzar en simultáneo. En esta segunda mitad del proyecto, correspondiente a las etapas 5 a 8, se presentaron propuestas por parte de las firmas Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000 y Rimsol.
Etapa 5
La oferta más competitiva fue presentada por Ingeniería y Arquitectura, con un monto de $470,9 millones para la intervención de 20 cuadras, entre ellas:
Martín Rodríguez (entre Estomba y Vieytes)
Cuyo (entre Ayacucho y Zelarrayán)
Ombú (entre Viamonte y Terrada)
Panamá (entre San Juan y Primera Junta)
Maldonado (entre Don Bosco y Líbano)
Charlone (entre Castelli y Viamonte y entre Vieytes y Güemes)
Colombia (entre Ayacucho y Estomba)
Paraguay (entre Alem y 12 de Octubre)
Roca (entre Tucumán y Almafuerte)
9 de Julio (entre Inglaterra y Brasil)
Mendoza (entre Güemes y Vieytes)
Bravard (entre Castelli y Viamonte).
Etapa 6
La misma empresa propuso $527,7 millones, para intervenir en las siguientes calles:
Rodríguez (entre Estomba y Zelarrayán, y entre Alvarado y 12 de Octubre)
Donado (entre Chiclana y Brown)
Chiclana (entre avenida Colón y San Luis)
El plazo de obra estimado es de 45 días desde el inicio de tareas.
Etapa 7
Carreteras 2000 presentó la oferta más baja, de $475,8 millones. En esta etapa se repavimentarán 16 cuadras, entre ellas:
España (entre Saavedra y Beruti)
España (entre Beruti y Darregueira)
Alsina (entre Zeballos y Corrientes y entre Napostá y vías del ferrocarril)
Belgrano (entre San Martín y Chiclana)
Yrigoyen (entre Alem y 12 de Octubre)
Haití (entre Las Heras y Belgrano)
San Martín (entre Yrigoyen y Brandsen)
Mitre (entre Perú y Santiago del Estero)
España (entre Brown e Italia)
También se reconstruirá la bocacalle de Pedro Pico e Italia, y la rotonda de Cerrito y 19 de Mayo.
Etapa 8
Finalmente, la empresa Rimsol ofertó $540,2 millones para trabajar sobre 21 cuadras y seis bocacalles, incluyendo:
Donado (entre Falcón y Emilio Rosas)
Granada (entre Donado y Av. Colón)
Montevideo (entre Brown y Chile)
Misiones (entre Beruti y Saavedra)
25 de Mayo (entre Granada y Tierra del Fuego, y entre Brickman y las vías del ferrocarril).
Como mencionamos, estas cuadras que a continuación se detallan se suman al paquete de las 64 ya adjudicadas y anteriormente citadas:
CASTELLI entre Patricios y Holdich
CASTELLI entre Holdich y Juan Molina
ENTRE RÍOS entre Estomba y Vicente López
ENTRE RÍOS entre Vicente López y Vieytes
ENTRE RÍOS entre Vieytes y Guemes
VIAMONTE entre Charlone y Chancay
VIAMONTE entre Chancay y Bravard
SIXTO LASPIUR entre Brasil y Martín Rodríguez
SIXTO LASPIUR entre Martín Rodríguez y Manuel Molina
SIXTO LASPIUR entre Manuel Molina y Maldonado
SIXTO LASPIUR entre Maldonado e Inglaterra
SIXTO LASPIUR entre Inglaterra y Francia
SIXTO LASPIUR entre Francia y Av. La Plata
CASTELLI entre Charlone y Mendoza
CASTELLI entre Mendoza y Entre Ríos
CASTELLI entre Entre Ríos y Paraná
CASTELLI entre Paraná y Brasil
SIXTO LASPIUR entre Entre Ríos y Paraná
SIXTO LASPIR entre Paraná y Brasil
TERRADA entre Maldonado e Inglaterra
TERRADA entre Inglaterra y Francia
TERRADA entre Francia y Av. La Plata
PUEYRREDÓN entre Brown y Saavedra
PUEYRREDÓN entre Saavedra y Beruti
PUEYRREDÓN entre Beruti y Darregueira
PUEYRREDÓN entre Darregueira y Thompson
PUEYRREDÓN entre Thompson e Italia
PUEYRREDÓN entre Italia y Santa Fe
ING. LUIGGI entre Brown y Saavedra
ING. LUIGGI entre Saavedra y Beruti
ING. LUIGGI entre Berutti y Darregueira
GÜEMES entre Charlone y Mendoza
GÜEMES entre Mendoza y Entre Ríos
ING. LUIGGI entre Brown y Chiclana
PEDRO PICO entre Brown y Chiclana
LUIS MARÍA DRAGO entre Luiggi y Pedro Pico
CASTELLI entre Brasil y Manuel Rodríguez
CASTELLI entre Manuel Rodríguez y Manuel Molina
CASTELLI entre Manuel Molina y Maldonado
CASTELLI entre Maldonado y Av. La Plata
LAS HERAS entre Chiclana y San Martín
11 DE ABRIL entre Estomba y Av. Alem
DORREGO entre Belgrano y Las Heras
DORREGO entre General Paz y Brandsen
CARONTI entre Estomba y Av. Alem
DONADO entre Saavedra y Berutti
VILLARINO entre Santa Fe y Thompson
BERUTI entre Undiano y Villarino
THOMPSON entre 25 de Mayo y Undiano
GENERAL PAZ entre San Martín y Lamadrid
GENERAL PAZ entre Dorrego y Corrientes
AVENIDA CERRI entre Brandsen y San Luis.
Una inversión estratégica en contexto crítico
En total, el plan completo en el marco con la provincia, demandará una inversión de $4 mil millones.
A pesar del contexto, el Municipio logró avanzar con este programa gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y la participación activa de cuatro empresas locales, fortaleciendo la economía de la ciudad y garantizando la ejecución de obras clave para la comunidad.
