El Municipio de Bahía Blanca avanza con su plan de repavimentación urbana, que se ejecuta con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, se conocieron las ofertas económicas para una nueva etapa que contempla la mejora de 72 cuadras distribuidas en diferentes zonas de la ciudad.

Estas calles se suman a las 64 ya adjudicadas anteriormente, lo que representa una de las intervenciones más importantes en materia de infraestructura vial en los últimos años.

Las obras están organizadas en ocho etapas independientes, lo que permite distribuir el trabajo entre distintas empresas y avanzar en simultáneo. En esta segunda mitad del proyecto, correspondiente a las etapas 5 a 8, se presentaron propuestas por parte de las firmas Ingeniería y Arquitectura, Carreteras 2000 y Rimsol.

Etapa 5

La oferta más competitiva fue presentada por Ingeniería y Arquitectura, con un monto de $470,9 millones para la intervención de 20 cuadras, entre ellas:

Martín Rodríguez (entre Estomba y Vieytes)

Cuyo (entre Ayacucho y Zelarrayán)

Ombú (entre Viamonte y Terrada)

Panamá (entre San Juan y Primera Junta)

Maldonado (entre Don Bosco y Líbano)

Charlone (entre Castelli y Viamonte y entre Vieytes y Güemes)

Colombia (entre Ayacucho y Estomba)

Paraguay (entre Alem y 12 de Octubre)

Roca (entre Tucumán y Almafuerte)

9 de Julio (entre Inglaterra y Brasil)

Mendoza (entre Güemes y Vieytes)

Bravard (entre Castelli y Viamonte).

Etapa 6

La misma empresa propuso $527,7 millones, para intervenir en las siguientes calles:

Rodríguez (entre Estomba y Zelarrayán, y entre Alvarado y 12 de Octubre)

Donado (entre Chiclana y Brown)

Chiclana (entre avenida Colón y San Luis)

El plazo de obra estimado es de 45 días desde el inicio de tareas.

Etapa 7

Carreteras 2000 presentó la oferta más baja, de $475,8 millones. En esta etapa se repavimentarán 16 cuadras, entre ellas:

España (entre Saavedra y Beruti)

España (entre Beruti y Darregueira)

Alsina (entre Zeballos y Corrientes y entre Napostá y vías del ferrocarril)

Belgrano (entre San Martín y Chiclana)

Yrigoyen (entre Alem y 12 de Octubre)

Haití (entre Las Heras y Belgrano)

San Martín (entre Yrigoyen y Brandsen)

Mitre (entre Perú y Santiago del Estero)

España (entre Brown e Italia)

También se reconstruirá la bocacalle de Pedro Pico e Italia, y la rotonda de Cerrito y 19 de Mayo.

Etapa 8

Finalmente, la empresa Rimsol ofertó $540,2 millones para trabajar sobre 21 cuadras y seis bocacalles, incluyendo:

Donado (entre Falcón y Emilio Rosas)

Granada (entre Donado y Av. Colón)

Montevideo (entre Brown y Chile)

Misiones (entre Beruti y Saavedra)

25 de Mayo (entre Granada y Tierra del Fuego, y entre Brickman y las vías del ferrocarril).

Como mencionamos, estas cuadras que a continuación se detallan se suman al paquete de las 64 ya adjudicadas y anteriormente citadas:

CASTELLI entre Patricios y Holdich

CASTELLI entre Holdich y Juan Molina

ENTRE RÍOS entre Estomba y Vicente López

ENTRE RÍOS entre Vicente López y Vieytes

ENTRE RÍOS entre Vieytes y Guemes

VIAMONTE entre Charlone y Chancay

VIAMONTE entre Chancay y Bravard

SIXTO LASPIUR entre Brasil y Martín Rodríguez

SIXTO LASPIUR entre Martín Rodríguez y Manuel Molina

SIXTO LASPIUR entre Manuel Molina y Maldonado

SIXTO LASPIUR entre Maldonado e Inglaterra

SIXTO LASPIUR entre Inglaterra y Francia

SIXTO LASPIUR entre Francia y Av. La Plata

CASTELLI entre Charlone y Mendoza

CASTELLI entre Mendoza y Entre Ríos

CASTELLI entre Entre Ríos y Paraná

CASTELLI entre Paraná y Brasil

SIXTO LASPIUR entre Entre Ríos y Paraná

SIXTO LASPIR entre Paraná y Brasil

TERRADA entre Maldonado e Inglaterra

TERRADA entre Inglaterra y Francia

TERRADA entre Francia y Av. La Plata

PUEYRREDÓN entre Brown y Saavedra

PUEYRREDÓN entre Saavedra y Beruti

PUEYRREDÓN entre Beruti y Darregueira

PUEYRREDÓN entre Darregueira y Thompson

PUEYRREDÓN entre Thompson e Italia

PUEYRREDÓN entre Italia y Santa Fe

ING. LUIGGI entre Brown y Saavedra

ING. LUIGGI entre Saavedra y Beruti

ING. LUIGGI entre Berutti y Darregueira

GÜEMES entre Charlone y Mendoza

GÜEMES entre Mendoza y Entre Ríos

ING. LUIGGI entre Brown y Chiclana

PEDRO PICO entre Brown y Chiclana

LUIS MARÍA DRAGO entre Luiggi y Pedro Pico

CASTELLI entre Brasil y Manuel Rodríguez

CASTELLI entre Manuel Rodríguez y Manuel Molina

CASTELLI entre Manuel Molina y Maldonado

CASTELLI entre Maldonado y Av. La Plata

LAS HERAS entre Chiclana y San Martín

11 DE ABRIL entre Estomba y Av. Alem

DORREGO entre Belgrano y Las Heras

DORREGO entre General Paz y Brandsen

CARONTI entre Estomba y Av. Alem

DONADO entre Saavedra y Berutti

VILLARINO entre Santa Fe y Thompson

BERUTI entre Undiano y Villarino

THOMPSON entre 25 de Mayo y Undiano

GENERAL PAZ entre San Martín y Lamadrid

GENERAL PAZ entre Dorrego y Corrientes

AVENIDA CERRI entre Brandsen y San Luis.

Una inversión estratégica en contexto crítico

En total, el plan completo en el marco con la provincia, demandará una inversión de $4 mil millones.

A pesar del contexto, el Municipio logró avanzar con este programa gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y la participación activa de cuatro empresas locales, fortaleciendo la economía de la ciudad y garantizando la ejecución de obras clave para la comunidad.