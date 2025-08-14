Fuerte mensaje de la UIA al Gobierno por la economía

La UIA reclamó reformas y apoyo: “No van a venir los marcianos a hacerlo”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, lanzó este miércoles un fuerte mensaje al Gobierno al reclamar reformas impositivas y laborales, y mayor acompañamiento al sector privado.

“No es ordenar la macro y ya está; faltan reformas. Está bien que hay que competir con el mundo cuando se abre la economía, pero tiene que haber un acompañamiento al sector privado porque no van a venir los marcianos a hacerlo”, afirmó durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires.

Los costos que ahogan a la producción

Rappallini advirtió que “el problema de la apertura de la economía es abrirla pero continuar con todas las distorsiones”. Según explicó, los impuestos y otras cargas que impone el Estado dejan al productor nacional en desventaja: “Estamos un 25% más caros que Brasil y México por cuestiones estructurales”.

Además, cuestionó la legislación laboral vigente: “La gente no quiere emplear por las leyes que fuimos poniendo, tener un empleado en la Argentina es terrible”.

Inflación y competitividad

El titular de la UIA celebró la baja de la inflación lograda durante la gestión de Javier Milei, pero advirtió que “sin baja de impuestos no hay forma de normalizar el país”. También remarcó que incluso sectores “en teoría muy competitivos” están teniendo dificultades para sostener su actividad.

“Todos los países del mundo están amenazados por las importaciones, la diferencia son las herramientas que te da el país para ser más competitivos”, apuntó.

La falta de empresas

Durante su exposición, Rappallini mostró cifras que reflejan la baja densidad empresarial en la Argentina en comparación con otras economías de la región. “Hace casi 15 años que no generamos empleo o empresas. Es un dato terrible”, sostuvo.

En ese sentido, destacó los casos de Corea del Sur y Brasil, países que lograron crecer a partir del fortalecimiento del sector privado.

Día de la Industria

El presidente de la UIA confirmó que el próximo 2 de septiembre, en Córdoba, se celebrará el Día de la Industria con la presentación del nuevo contrato productivo, un compromiso del sector industrial con un modelo de país.

Para el evento fue invitado el presidente Javier Milei, en la antesala de las elecciones legislativas bonaerenses.