Milei busca dividir a gobernadores en la pelea por los ATN
Tensión en Diputados: se vota el reparto automático de ATN y el Gobierno juega fuerte para quebrar la unidad provincial. El Congreso al rojo vivo.Legislativas13 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La comisión de Presupuesto de Diputados firmó este mediodía el dictamen para avanzar con el proyecto que obliga a la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El texto, que ya tiene media sanción del Senado, consiguió 27 firmas sobre las 46 totales en manos de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal.
Sin embargo, sobre el cierre de la reunión, La Libertad Avanza y el PRO irrumpieron con una contrapropuesta, que ahora será evaluada por los mandatarios provinciales antes de la votación en el recinto.
Qué dice el proyecto original
En la práctica, la iniciativa busca que el fondo de ATN —creado para emergencias y desequilibrios financieros— se reparta de forma automática entre todas las provincias, de acuerdo a los coeficientes fijados por la Ley de Coparticipación Federal.
Históricamente, estos recursos se manejaron de manera discrecional. Según los mandatarios, en los últimos años el Ejecutivo directamente no los utilizó, pese a la crisis de recursos que golpea a las arcas provinciales.
“Se trata de fondos que son de las provincias y no se están ejecutando. Hay ocho provincias que no recibieron nada ni en 2024 ni en 2025”, denunció Ariel Rauschenberger (UP).
La jugada del oficialismo y el PRO
La propuesta alternativa presentada por el oficialismo plantea que solo se coparticipen los fondos remanentes que no se usaron al cierre de cada ejercicio fiscal. Esta versión recibió el respaldo de LLA, el PRO y del radical Lisandro Nieri, alineado con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, ahora aliado electoral de Milei.
“Tenemos que negociar con el Gobierno nacional, no imponernos, porque un veto de estos proyectos genera conflictividad inútil”, sostuvo Cornejo. Desde provincias como Misiones y Salta, que firmaron el dictamen de mayoría, admiten que analizarán la propuesta del oficialismo para ver si hay margen de acuerdo.
Un debate cruzado por la política y la economía
La discusión en comisión expuso las prioridades en juego. Carlos Heller cuestionó que el Gobierno alegue falta de recursos mientras avanza con compras millonarias: “Compramos 24 aviones de combate por 650 millones de dólares. No es cierto que no hay plata, hay criterios de a quién se le saca y a quién se le da”.
Desde el PRO, la cordobesa Laura Machado recordó que la discrecionalidad en el uso de los ATN no es exclusiva del actual Gobierno: “Si hay un Gobierno que tuvo transferencias discrecionales para disciplinar a las provincias, fue el kirchnerismo. Estamos en vísperas de un acuerdo”.
Qué se espera ahora
La fecha de la próxima sesión aún no está definida, aunque en el Congreso apuntan a que podría darse la semana que viene. Además, se espera que por la tarde la comisión avance con otro proyecto clave: la coparticipación de parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Mientras tanto, Milei y sus aliados seguirán intentando romper el bloque de gobernadores que empuja el giro automático de los ATN, en una pulseada que mezcla números y poder político.
