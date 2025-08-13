Massa bajó su candidatura y apuesta a la unidad a días del cierre de listas

A días del cierre de listas, Sergio Massa baja su candidatura y agita la rosca política. El peronismo se reacomoda para las legislativas 2025.

Massa
Sergio Massa baja su candidatura y se concentra en la unidad del peronismo

A cuatro días del cierre de listas para las elecciones legislativas 2025, Sergio Massa confirmó que no será candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. La decisión, comunicada a su círculo más cercano del Frente Renovador, busca fortalecer la “unidad” del peronismo en un escenario de fuertes negociaciones internas.

Massa fuera de la contienda, pero dentro del armado

Según reveló la periodista Rosario Ayerdi, Massa recibió en los últimos meses ofrecimientos de distintos sectores para encabezar la lista oficialista. Incluso, la propia Cristina Kirchner lo impulsó para que compitiera en octubre. Sin embargo, el tigrense optó por quedarse al margen.

Fuentes cercanas al exministro de Economía señalaron que prefiere colaborar desde afuera, evitando tensiones con referentes como Juan Grabois, quien había objetado su postulación. “Ayuda más desde afuera”, resumió su entorno.

Kicillof Massa

La interna con Juan Grabois y el impacto en las listas

La pulseada entre Massa y Grabois por un lugar en la lista bonaerense de Fuerza Patria fue uno de los focos de tensión dentro del oficialismo. Con la baja del líder del Frente Renovador, la disputa quedó desactivada y se allanó el camino para un cierre de listas más ordenado.

Pese a no competir, Massa seguirá participando activamente del armado, en contacto directo con Cristina Kirchner y apostando a que su espacio conserve los cuatro diputados que renueva este año.

Massa, optimista sobre el resultado electoral

Dentro de Fuerza Patria, Massa se muestra entre los más optimistas sobre el desempeño que el oficialismo podría tener en las legislativas de septiembre y octubre. Considera que el mensaje de unidad y cohesión interna será clave para disputar el voto en medio de un contexto económico y social desafiante.

