El INDEC confirmó que la inflación subió en julio

Inflación de julio: el INDEC informó una suba del 1,9% y acumula 17,3% en 2025

La inflación de julio fue del 1,9%, informó este miércoles el INDEC, registrando una leve aceleración de 0,3 puntos frente a junio y ubicándose apenas por encima de las proyecciones privadas. Con este dato, el acumulado de 2025 alcanzó 17,3%.

En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 36,6%, completando quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo período del año anterior.

Comparación con mediciones previas

El registro nacional quedó por debajo de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que en julio fue del 2,5%, aunque ambas jurisdicciones mostraron una tendencia a la baja en la inflación núcleo, que se mantuvo por debajo del 2%.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectaban una suba de 1,8%, por lo que el dato oficial resultó levemente más alto.

Factores que impulsaron el alza

De acuerdo a fuentes del mercado, la variación mensual estuvo influida por el impacto de las vacaciones de invierno en rubros como turismo y recreación, aunque la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— mostró un comportamiento más moderado.

Segunda suba consecutiva

Con este resultado, la inflación encadenó dos meses consecutivos de aceleración luego del mínimo alcanzado en mayo. Sin embargo, los registros todavía se mantienen por debajo del 2% mensual, un nivel que el Gobierno busca consolidar como “piso” en la desaceleración inflacionaria.